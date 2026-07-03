Tras un acuerdo con Nación, la Ciudad asume la competencia de nuevos delitos

El Gobierno Nacional y de la ciudad de Buenos Aires firmaron este viernes dos convenios para que el distrito porteño asuma más competencias penales, tanto sobre adultos como sobre menores de edad. Se trata de delitos contra el honor, la integridad sexual, la libertad y la propiedad intelectual, entre otros.

Los acuerdos, que fueron rubricados por los ministros de Justicia de Nación, Juan Bautista Mahiques, y de la Ciudad, Gabino Tapia, forman parte del cuarto convenio de transferencia progresiva de competencias penales del ámbito nacional al distrito porteño.

"Trabajamos desde el primer día de gestión en cumplir la Constitución. Se le están transfiriendo a la Ciudad las competencias judiciales que le corresponden y que, 30 años después de nuestra autonomía, seguía administrando la Nación. Con este nuevo convenio podremos seguir consolidando políticas públicas para recuperar el orden y la seguridad, una justicia eficiente y cercana para los porteños", sostuvo Tapia tras la firma.

Según detalló el Gobierno porteño, se traspasan las competencias judiciales en materia penal: delitos contra el honor (calumnias e injurias), la integridad sexual (abuso sexual, y explotación), la libertad (privación ilegítima, amenazas coactivas) y delitos como propiedad intelectual y protección de fauna (ejercicio ilegal de la medicina veterinaria, conservación).

"El Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Criminal y Correccional de Menores es un paso fundamental en la consolidación de la autonomía porteña", expresó Mahiques, según un comunicado del Gobierno nacional.

Por otro lado, la Ciudad también va a empezar a juzgar la totalidad de los delitos cometidos por menores de edad, lo cual incluye tanto a los acusados de entre 14 y 18 años, como a los menores de 14 años involucrados en delitos, para los que se prevé una intervención tutelar.

Los convenios entrarán en vigencia una vez ratificados por el Congreso Nacional y la Legislatura porteña y tras la aprobación de acuerdos posteriores sobre la transferencia de recursos para su implementación. "Son un paso más en el camino hacia la consolidación autonomía plena de la Ciudad, que desde 1994 busca consolidar su propio sistema de justicia", indicó el distrito porteño en un comunicado.

Uno por uno, cuáles delitos se transfieren