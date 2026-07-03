Suspendido Balogun enfocado en apoyar a la selección EEUU en su partido frente a Bélgica

Entrenamiento de Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El delantero estadounidense Folarin Balogun dijo que la tarjeta roja que recibió en la ‌victoria de la ronda ‌de los 32 mejores frente a Bosnia y Herzegovina fue una decisión demasiado severa, pero enseguida centró su atención en animar al equipo de cara al partido ante Bélgica.

Marcó su tercer gol del Mundial para dar a Estados Unidos una ventaja temprana frente a ​Bosnia y Herzegovina ⁠el miércoles, pero fue expulsado en la segunda ‌parte tras caer sobre el tobillo del ⁠defensa bosnio Tarik Muharemovic, en ⁠un partido lleno de incidentes para el delantero del Mónaco.

El DT de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, criticó la tarjeta ⁠roja por lo que describió como un ​contacto accidental, y Balogun se hizo ‌eco de esa opinión, calificando ‌el incidente de inevitable.

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Balogun tenía sentimientos encontrados tras ⁠el partido, y describió la reacción de la estrella de la NBA LeBron James ante su celebración como "un momento surrealista", que se vio empañado al saber ​que ‌estaba sancionado para el partido de octavos de final del lunes contra Bélgica.

"Ha sido una montaña rusa, he pasado por muchas emociones diferentes", dijo a periodistas antes del entrenamiento del viernes, ⁠que comenzó con Pochettino recibiendo consejos de béisbol antes de realizar el primer lanzamiento ceremonial en el partido de los Seattle Mariners.

"He estado triste, he estado feliz; la verdad es que ha sido surrealista", dijo Balogun. "Para mí es importante dejar claro, obviamente, ante todo, que fue ‌totalmente involuntario, algo que estoy seguro de que mucha gente sabe. No creo que fuera la decisión correcta. Creo que una tarjeta amarilla habría sido justa".

Balogun, sin embargo, insistió en que tenía un papel que desempeñar en ‌el próximo partido, aunque no pudiera estar sobre el terreno de juego.

"Simplemente para apoyar a los chicos, apoyar al ‌equipo" dijo. "Me encanta ⁠ver lo involucrado que está el país en nuestra aventura y en lo que ​estamos haciendo. Creo que mi papel es seguir apoyando a todo el mundo, para mantener la confianza alta".

Con información de Reuters