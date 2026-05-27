El papelón de Trebucq en LN+ con un estudiante.

Esteban Trebucq entrevistó este martes 26 de mayo a Francisco Pitrola, presidente del centro de estudiantes del Nacional Buenos Aires, con motivo de la toma que se efectuó en el colegio por el no cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Si bien en un principio la discusión fue amena y en términos cordiales, la situación se descarriló con ciertos planteos y terminó de la peor manera: con el "Pelado" pidiéndole a la producción que saque del aire al joven, alegando que este le había "faltado el respeto" cuando en realidad solo respondía a sus planteos de símil naturaleza.

Papelón de Trebucq en LN+: pidió que saquen del aire a un entrevistado

"¿Vos creés que el país va a salir adelante interrumpiendo las clases?", inquiso el periodista en un pasaje de la nota. "A mí lo que me parece es que el país no va a salir adelante si tenemos un Presidente que no respeta a las instituciones y no respeta a la democracia. Elegimos representantes para que voten leyes, el Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, el Presidente la vetó, el Congreso la ratificó y sigue sin cumplirse", expuso el joven. "Está judicializado el tema", se excusó Trebucq. "El tema está judicializado, pero lo que hizo el Presidente fue poner un decreto por sobre una ley, eso es ilegal. El país no va a salir adelante si no respetamos las instituciones", replicó.

En otro momento, el trabajador de prensa habló sobre el paradigma de la educación pública en contraposición de la privada y manifestó que le gustaría que su hija "pudiese tener clases" en caso de haber optado por el sistema público, pero que "vos se lo vas a prohibir". "¿Sabés que pasa? Nosotros venimos perdiendo un montón de clases porque los docentes no pueden llenar un plato de comida. Nosotros ante eso no nos vamos a quedar parados, nosotros nos vamos a movilizar aunque a vos no te guste, Esteban", deslizó el entrevistado.

"¿Querés luchar a favor de la educación pública? Te regalo un bombo, vení a casa que te regalo un bombo, una corneta. Te estoy diciendo que no tomes el colegio", le dijo Trebucq a Pitrola, algo que molestó al muchacho, quien le marcó: "¿Sabés que pasa Esteban? Salimos con bombos cuatro veces a la calle y el Presidente sigue sin cumplir la ley. Ya nos estamos quedando sin recursos, sin medidas posibles. Aunque a muchos no les guste, nos vamos a seguir plantando. La Corte no tiene plazos, Esteban, y los profesores no pueden llenar un plato de comida".

Allí la situación siguió escalando hasta un punto sin retorno. "El Gobierno no nos está dando bola, ¿qué hacemos? Nos quedamos parados", propuso de forma sarcástica el alumno. "Te dije que te regalo un bombo", reiteró Trebucq. "¿Sabés hace cuánto venimos tocando el bombo para que el Gobierno de Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario? No sé si sabés, porque no sé si te importa tanto la Educación Pública", apuntó el estudiante. Esto visiblemente tocó una fibra sensible para el "Pelado", quien vociferó: "Te digo la verdad, me cansaste. Me estás faltando el respeto y no quiero. Chau Francisco". "Vos me estás faltando el respeto, también me cansaste", replicó Pitrola, aunque no pudo terminar con su devolcuión tras el insistente pedido de su interlocutor: "Sacalo del aire, sacalo del aire. Me faltó el respeto y no quiero".