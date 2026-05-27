Cambian los horarios del tren Sarmiento por unos días: el cronograma nuevo y hasta cuándo

La semana comienza con cambios en el transporte público. En este caso, se verá afectado el cronograma de horarios del Tren Sarmiento que realiza su recorrido en la zona oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) uniendo al partido bonaerense de Moreno con el barrio porteño de Once. Desde Trenes Argentinos comunicaron vía redes sociales que por obras en zona de vías, las formaciones no saldrán en los horarios habituales.

La modificación en los horarios del Tren Sarmiento tendrán lugar a partir del martes 26 de mayo hasta el viernes 29 de mayo. En estos días, los pasajeros deberán tener en cuenta el siguiente cronograma para la salida de los primeros trenes:

Castelar - Merlo: 3:07 a.m.

3:07 a.m. Once - Moreno : 4:05 a.m.

: 4:05 a.m. Merlo- Once : 3:11 a.m.

: 3:11 a.m. Moreno- Once: 4:25

En tanto, los últimos trenes saldrán en los horarios de:

Once- Moreno : 21:13 p.m.

: 21:13 p.m. Once- Merlo : 23:55 p.m.

: 23:55 p.m. Moreno- Once: 22:20 p.m.

Por otro lado, indicaron que los trenes que realizan el recorrido de Castelar a Merlo en los horarios de 3:07 y las 3:08 circularán desde Castelar hasta Merlo. Además, desde la compañía, sostuvieron que quienes bajen en Morón aún tendrán que seguir utilizando el andén provisorio, ubicado en las calles Sarmiento y Azcuénaga, por obras de renovación en la estación.

En el gobierno de Milei, el transporte público aumentó 17 veces y por encima de la inflación

Un estudio del Centro de Economía de Política Argentina (CEPA) indicó que las tarifas del transporte público aumentaron 17 veces entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, es decir, a partir del gobierno de Javier Milei. En este período, la inflación acumulada alcanzó un total de 303,5% aunque los boletos de trenes, subtes y colectivos fueron incrementando por encima de ese valor.

La tarifa del subte pasó de $80 en noviembre de 2023 a $1.414 en abril 2026. Eso implica una suba final del 1.668%. Mientras tanto, los colectivos de la provincia de Buenos Aires tuvieron un aumento del 1.545% y los de jurisdicción nacional del 1.221%.

Los trenes tampoco escaparon a los incrementos. El pasaje fue de $33,29 a $280 en noviembre de 2023 y abril de 2026. Además, en mayo de 2026, se registró un aumento que dejó a la tarifa final en $330.