En mayo pero de 1967: la historia detrás del bypass de Favaloro que cambió la historia para siempre

En mayo pero de 1967: la historia detrás del bypass de Favaloro que cambiaría la historia para siempre.

Fue en mayo pero de 1967 que René Favaloro cambiaría el mundo de la medicina coronaria. Al mejorar y universalizar la técnica del bypass, el médico orgullo argentino terminaría por salvar miles de vidas por año. La primera paciente fue una mujer de 51 años, en una clínica de Cleveland, Estados Unidos, donde aquel había viajado tiempo atrás para perfeccionar sus conocimientos sobre patologías cardíacas y posibles tratamientos.

Hasta entonces, las enfermedades coronarias eran una de las principales causas de muerte y las herramientas médicas para tratarlas resultaban limitadas. Favaloro, que trabajaba en la Cleveland Clinic, observó distintos estudios previos sobre circulación coronaria y decidió perfeccionar una técnica capaz de desviar el flujo sanguíneo hacia el corazón cuando las arterias se encontraban obstruidas.

La operación consistió en utilizar un segmento de la vena safena de la pierna de la paciente para crear un “puente” que permitiera que la sangre volviera a irrigar correctamente el músculo cardíaco. Aquella intervención, realizada con éxito el 9 de mayo de 1967, marcaría el nacimiento del bypass coronario moderno.

Favaloro cambiaría para siempre la historia de la medicina coronaria en mayo de 1967.

Con el correr de los años, la técnica se expandió por todo el mundo y se convirtió en una práctica habitual dentro de la cirugía cardiovascular. El aporte de Favaloro no solo mejoró la expectativa de vida de millones de personas, sino que también revolucionó la medicina cardíaca contemporánea.

El médico argentino, nacido en La Plata en 1923, ya contaba con cierto reconocimiento. Sin embargo, fue aquel avance en Estados Unidos el que terminaría por consagrarlo internacionalmente. Finalmente, fueron sus publicaciones científicas las que permitieron que otros equipos médicos replicaran el procedimiento y perfeccionaran aún más la cirugía. Al día de hoy el bypass continúa siendo una de las operaciones cardíacas más realizadas del mundo.

Qué otras cosas hizo Favaloro además del bypass

René Favaloro es sinónimo de orgullo argentino. Y es que, además del desarrollo y perfeccionamiento del bypass coronario, realizó otros aportes fundamentales para la medicina y la salud pública argentina. Uno de los más importantes fue la creación de la Fundación Favaloro en 1975, la cual se dedica a la asistencia médica, investigación y formación de profesionales.

En este sentido, el médico siempre se mostró en defensa de la salud pública y de calidad. A lo largo de su vida luchó por concientizar sobre que la prevención, la educación y las condiciones de vida eran tan importantes como los avances tecnológicos que podían llegar a ocurrir dentro de un quirófano.