Formosa consolida su red de prevención y asistencia psicológica gratuita: todos los detalles

El Gobierno de Formosa consolida estrategias integrales orientadas a la prevención del suicidio y al fortalecimiento de la atención en salud mental mediante el trabajo coordinado entre distintos organismos públicos y equipos interdisciplinarios. Como parte de estas políticas, desde 2025 funciona la línea gratuita 0800-888-3364 de prevención del suicidio, un servicio de asistencia y escucha activa disponible las 24 horas, todos los días del año.

Las actividades se realizan a través del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia. La coordinadora de la línea, Andrea Kerr, explicó que el dispositivo es atendido por 19 profesionales especialmente capacitados para intervenir ante situaciones de urgencia en salud mental.

"Cada llamado es evaluado en cuanto al nivel de riesgo", aseguró la coordinadora en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor) y destacó que, en base a eso, se activan los dispositivos necesarios, lo que finalmente garantiza "una atención inmediata y el seguimiento posterior de acuerdo a cada caso".

Atención inmediata y seguimiento profesional

Según detalló Kerr, el equipo trabaja con turnos rotativos para garantizar cobertura permanente y brindar respuestas rápidas ante situaciones de crisis emocional, pensamientos de autodaño, violencia o vulnerabilidad psicológica. Además de la contención telefónica inicial, el sistema articula con centros de salud y hospitales cercanos al domicilio de cada persona para asegurar el acceso a tratamientos y seguimientos dentro del sistema público provincial.

La profesional indicó que el equipo de seguimiento también se ocupa de gestionar turnos y coordinar intervenciones con efectores sanitarios, lo que garantiza una asistencia integral y sostenida. Desde el Ministerio destacaron que la prevención del suicidio se aborda mediante una red de trabajo conjunta entre organismos estatales.

Además, hay instituciones educativas, fuerzas de seguridad, organismos judiciales y el Instituto de Asistencia y Prevención de las Adicciones (IAPA). Kerr remarcó que la prevención requiere "una fuerte presencia del Estado" y un abordaje interdisciplinario capaz de analizar la complejidad de cada situación.

La línea telefónica está destinada tanto a personas que atraviesan crisis emocionales como a familiares, amigos o integrantes de la comunidad que detecten señales de alarma y necesiten orientación profesional.

Actuar con tiempo

La coordinadora insistió en la importancia de reconocer tempranamente situaciones de vulnerabilidad emocional y actuar antes de que los cuadros se agraven. "Para prevenir el suicidio se debe estar atentos y debemos actuar a tiempo", enfatizó.

En ese sentido, aclaró que las señales de alerta no siempre están vinculadas directamente con pensamientos de muerte o autolesión, sino también con episodios de tristeza profunda, angustia, desamparo, conflictos familiares, problemas laborales o situaciones de violencia.

Finalmente, Kerr remarcó que no es necesario atravesar una urgencia extrema para comunicarse con la línea y sostuvo que cualquier persona que necesite ayuda emocional puede acceder gratuitamente a acompañamiento y orientación profesional inmediata.