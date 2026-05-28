Alerta Mundial: la drástica medida de Meta para frenar estafas con IA en WhatsApp y Facebook

Meta anunció una serie de medidas para proteger a jugadores y fanáticos de estafas.

A menos de un mes para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Meta anunció una serie de medidas para proteger a jugadores y fanáticos de estafas, discursos de odio y situaciones de abuso dentro de Facebook e Instagram. La compañía confirmó que utilizará inteligencia artificial avanzada, nuevas herramientas de seguridad y alianzas con organismos internacionales para detectar fraudes vinculados al evento deportivo más importante del planeta.

La empresa advirtió que los grandes eventos deportivos suelen provocar un fuerte aumento de estafas relacionadas con entradas falsas, alojamientos engañosos y supuestos trámites migratorios. En este contexto, Meta aseguró que cuenta con equipos especializados dedicados a monitorear cuentas y publicaciones sospechosas que infrinjan sus políticas.

Meta detectó sitios falsos vinculados al Mundial 2026

Uno de los casos más importantes detectados por la compañía estuvo relacionado con páginas fraudulentas que imitaban la imagen oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para promocionar apuestas falsas. Según explicó Meta, la investigación se realizó junto a Visa a través del programa Global Signal Exchange (GSE), permitiendo identificar y desmantelar una red activa en Facebook.

Estos sitios prometían tasas de ganancia irreales con el objetivo de obtener información financiera y datos personales de los usuarios. Además, Meta confirmó que seguirá colaborando con distintas empresas y autoridades para anticiparse a nuevas tácticas de fraude antes, durante y después del torneo.

Como parte de esta estrategia, Facebook comenzará a mostrar notificaciones preventivas para quienes busquen entradas del Mundial o participen en grupos temáticos relacionados con la competencia. Allí se incluirán recomendaciones de seguridad y accesos directos para denunciar perfiles o publicaciones sospechosas.

Nuevas herramientas contra el abuso y el acoso

Además de combatir las estafas, Meta reforzará las funciones destinadas a reducir el acoso y los mensajes agresivos contra jugadores, equipos y fanáticos. La empresa recordó que entre octubre y diciembre de 2025 eliminó 2,6 millones de publicaciones vinculadas a discursos de odio en Facebook e Instagram, detectando más del 74% antes de que fueran reportadas por usuarios.

Meta aseguró que cuenta con equipos especializados dedicados a monitorear cuentas y publicaciones sospechosas.

Entre las herramientas destacadas aparece “Palabras Ocultas” de Instagram, una función que filtra automáticamente comentarios ofensivos, spam y mensajes potencialmente abusivos. Los usuarios también podrán personalizar listas de palabras bloqueadas para evitar determinados términos en comentarios o mensajes directos.

Otra de las funciones que tendrá protagonismo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 será “Limitar interacciones”, una herramienta que restringe temporalmente comentarios y mensajes de personas que no siguen la cuenta o comenzaron a seguirla recientemente. Según Meta, esta función resulta especialmente útil para figuras públicas y deportistas que reciben grandes volúmenes de mensajes durante eventos masivos.

La compañía también confirmó que continuará desarrollando herramientas de protección y trabajando junto a autoridades internacionales para mantener seguras sus plataformas durante el Mundial.