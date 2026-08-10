Mercado tech: el lanzamiento que promete durar años y revolucionar el audio en el país

Comprar un parlante nuevo cada dos o tres años porque el anterior falló ya se volvió parte del paisaje del consumo tecnológico. Una marca alemana decidió apostar exactamente en la dirección contraria, y respalda esa apuesta con una garantía poco habitual en el rubro.

Thonet & Vander anuncia el lanzamiento oficial de Kumpel, su nuevo parlante, que llega el 8 de agosto a Argentina bajo la campaña "Built to Last" ("Hechos para durar"). La propuesta parte de una lectura del consumo actual, donde la renovación acelerada de gadgets convive cada vez más con la búsqueda de productos duraderos y bien construidos.

Una garantía de 10 años como carta de presentación

Como parte de ese compromiso, Kumpel llega con una garantía de 10 años, un respaldo poco común en la categoría de parlantes. Erica Brelis, gerente de Ecommerce de Thonet & Vander, planteó que un buen sistema de sonido no debería pensarse como un producto descartable, y que Kumpel representa esa mirada a través de materiales nobles y un diseño pensado para acompañar durante años.

Ficha técnica: sonido de madera y varias formas de conectarlo

Kumpel es un speaker con sistema de sonido 2.0 y parlantes de madera, pensado para ofrecer un audio claro, potente y equilibrado tanto para música como para películas o videojuegos.

Entre sus especificaciones se destacan:

50 W RMS de potencia

Conectividad Bluetooth 5.0

Entrada auxiliar de 3,5 mm, RCA y entrada óptica digital

Controles de graves y agudos para personalizar el sonido

Salida para sumar un subwoofer activo

Esta variedad de conexiones permite vincularlo fácilmente a distintos dispositivos, desde una computadora hasta una consola o un televisor.

Dónde conseguirlo

Kumpel ya está disponible en Argentina a través del sitio web oficial de la marca, como parte de una estrategia que busca reforzar uno de los pilares históricos de Thonet & Vander: que la calidad de construcción y la ingeniería acústica pesen tanto como las prestaciones tecnológicas del producto.