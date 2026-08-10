Qué hacer si se corta la luz y te quedás sin batería: la guía de emergencia para cargar tu teléfono

La carga será más lenta que utilizando un enchufe de pared, pero puede resultar útil en una emergencia.

Un corte de luz puede dejar al celular sin batería justo cuando más se necesita. En esos casos, una batería portátil o power bank es una de las opciones más prácticas para mantener el teléfono encendido. Estos dispositivos almacenan energía y permiten cargar un celular sin necesidad de conectarlo a la corriente eléctrica. Por ejemplo, un power bank de 7.200 mAh puede alcanzar para cargar dos teléfonos completos o uno dos veces antes de necesitar una nueva recarga.

La capacidad de las baterías portátiles se mide en miliamperios hora (mAh), un dato que permite estimar cuánta energía pueden almacenar. Los celulares suelen tener baterías de alrededor de 3.000 mAh, aunque los modelos más antiguos pueden rondar los 1.000 mAh. La mayoría de los power banks también incluye indicadores LED para conocer el nivel de carga disponible, generalmente mediante cuatro luces que representan un 25% cada una.

Cómo cuidar la batería portátil

Para quienes tienen un power bank en casa, mantenerlo cargado puede ser clave frente a un corte de electricidad. Al comprar uno, es recomendable revisar primero el manual para saber si el fabricante indica cargarlo completamente antes del primer uso o utilizar directamente la energía con la que viene.

En cuanto al mantenimiento, no es necesario esperar a que llegue al 100% para volver a cargarlo. Alcanzar aproximadamente el 80% de carga es suficiente y puede contribuir a prolongar su vida útil. También se aconseja evitar que baje del 25% antes de conectarlo nuevamente. Si se utiliza con poca frecuencia, conviene cargarlo cada dos o tres meses.

El tiempo necesario para cargar un power bank depende de su capacidad y de la potencia disponible. Puede variar entre dos y diez horas, mientras que la capacidad de carga suele ubicarse entre 1 y 3 amperios. Además, algunos modelos tienen varios puertos USB: el que tenga mayor capacidad en amperios será generalmente el más rápido.

Otras formas de cargar el celular durante un corte de luz

Si no tenés una batería portátil, una computadora o notebook puede funcionar como fuente de energía mediante un cable USB. La carga será más lenta que utilizando un enchufe de pared, pero puede resultar útil en una emergencia.

Una batería portátil o power bank es una de las opciones más prácticas.

También es posible recurrir a algunos televisores modernos que incorporan puertos USB. Otra alternativa es la carga inversa, disponible en determinados smartphones, que permite transferir energía desde un celular hacia otro, mediante cable o de forma inalámbrica. Para utilizarla, el teléfono que comparte batería debe contar con suficiente energía y tener habilitada esta función.

Cuando la electricidad vuelve a funcionar con normalidad, la recomendación es utilizar el cargador habitual del celular, ya que es la opción más adecuada para cuidar la batería del equipo.