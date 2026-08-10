ARCA advierte sobre una nueva estafa por mail: el riesgo de mandar una foto del DNI

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) advirtió por una campaña de correos electrónicos falsos que busca engañar a contribuyentes con el supuesto retiro de una encomienda internacional. El mensaje imita la identidad visual del organismo y asegura que un paquete quedó retenido en la Aduana, por lo que exige el pago urgente de un arancel para liberarlo.

Sin embargo, detrás del pedido de dinero existe un riesgo todavía mayor: los estafadores solicitan una fotografía del DNI, tanto del frente como del dorso, bajo el argumento de que necesitan verificar la identidad del destinatario.

El mecanismo comienza con un correo que utiliza logos, colores y mensajes similares a los de ARCA. El destinatario es dirigido hacia un enlace que conduce a una página que aparenta ser oficial, pero que no pertenece al organismo. Allí se le informa que debe abonar un supuesto cargo aduanero y completar un proceso de identificación.

En algunas de las comunicaciones detectadas, los montos reclamados rondan los $200.000. Pero el verdadero objetivo puede estar relacionado con la obtención de los datos personales de la víctima.

Por qué buscan una foto del DNI

La imagen del documento puede convertirse en una herramienta para cometer nuevos fraudes. Los datos que aparecen en el DNI son utilizados habitualmente en procesos de identificación y apertura de cuentas digitales, por lo que una copia del documento puede ser aprovechada para intentar suplantar la identidad de una persona.

El riesgo aumenta cuando la fotografía del DNI se combina con otros datos personales obtenidos mediante distintas técnicas de engaño. Los delincuentes pueden intentar utilizar esa información para abrir cuentas, contratar servicios financieros o solicitar créditos a nombre de la víctima. En caso de que una persona descubra posteriormente que existen préstamos o deudas que nunca contrajo, deberá iniciar distintos reclamos para demostrar que fue víctima de una maniobra de suplantación de identidad y solicitar la corrección de los registros.

En ese sentido, una de las principales recomendaciones es no ingresar a los sitios oficiales mediante enlaces recibidos en mensajes sospechosos. Ante cualquier duda, el contribuyente debe acceder directamente al sitio oficial de ARCA y verificar allí si existe alguna notificación. El organismo utiliza el Domicilio Fiscal Electrónico como canal oficial para las comunicaciones con los contribuyentes. Por ese motivo, un correo que exige realizar un pago urgente por una supuesta encomienda retenida y solicita documentación personal debe generar desconfianza.

También es importante revisar cuidadosamente la dirección del sitio al que conduce el enlace. Los delincuentes suelen crear páginas con nombres y diseños similares a los oficiales para intentar que la víctima no advierta la diferencia. Si el correo fue recibido pero no se hizo clic ni se entregó información, lo recomendable es no interactuar con el mensaje, eliminarlo y reportarlo como spam. También puede realizarse el aviso correspondiente a través de los canales oficiales del organismo.

Si la persona realizó un pago, debe comunicarse cuanto antes con el banco, tarjeta o billetera virtual utilizada para informar la operación y consultar si existe alguna posibilidad de detenerla o revertirla. También resulta importante conservar capturas del correo, del sitio al que fue dirigida y de la operación realizada.

La situación es más delicada si se envió una fotografía del DNI. En ese caso, además de denunciar la estafa, es conveniente controlar los movimientos financieros y consultar periódicamente los registros crediticios para detectar operaciones que no hayan sido realizadas por el titular.