Enviá videos sin sonido por WhatsApp

Muchas veces el audio de un video puede jugarte en contra.

WhatsApp es una de las apps más usadas en Argentina para mandar fotos, videos, documentos y hasta tu ubicación en tiempo real. Sin embargo, no siempre conviene compartir un archivo así nomás. Muchas veces el audio de un video puede jugarte en contra: ruido de fondo, conversaciones privadas o simplemente un sonido mal grabado que arruina el momento. Por suerte, WhatsApp permite enviar videos sin sonido en cuestión de segundos, una función clave para cuidar tu privacidad y mejorar la calidad de lo que compartís.

Eliminar el audio de un video antes de enviarlo no solo te evita explicaciones incómodas: también ayuda a que el contenido pese menos y se envíe más rápido. Además, si lo que importa es la imagen —una situación divertida, un paisaje o algo curioso que viste por la calle—, sacar el audio deja que el clip hable por sí solo. A continuación te contamos todas las ventajas y, sobre todo, cómo hacerlo paso por paso tanto en Android como en iPhone.

Ventajas de enviar videos sin sonido en WhatsApp

Enviar un video sin audio puede ser útil en más situaciones de las que pensás:

Evitás que se escuchen comentarios privados o ruidos comprometedores.

Eliminás sonido de fondo que no suma: tráfico, viento, música de un local, etc.

Reducís el tamaño del archivo sin perder calidad de imagen.

Mejorás la experiencia de quien lo recibe, sobre todo si el audio original es malo o molesto.

En resumen, si el sonido no aporta nada o incluso arruina el video, lo mejor es sacarlo antes de mandarlo.

Cómo enviar videos sin sonido en WhatsApp (Android y iPhone)

Seguí estos pasos para compartir un video sin audio:

Abrí WhatsApp .

Entrá a cualquier conversación o grupo.

Tocá el botón para adjuntar un archivo. En Android , aparece como un imperdible. En iPhone , es el ícono + .



Enviar un video sin audio puede ser útil en más situaciones de las que pensás:

Elegí Fotos/Galería para usar un video guardado o Cámara para grabar uno nuevo.

Seleccioná el video que querés enviar.

Antes de mandarlo, tocá Editar (ícono de lápiz en la esquina inferior izquierda).

En la pantalla de edición, buscá el ícono del altavoz (arriba a la izquierda).

Tocá el altavoz para dejarlo tachado , lo que elimina el sonido.

Presioná Enviar.

Listo. El video llegará al chat sin audio, ideal para evitar filtraciones, distracciones o sonidos indeseados. Un truco simple, rápido y muy útil para cualquiera que comparta contenido todos los días.