Si WhatsApp suspendió tu cuenta, hacé esto

Cuando abrís WhatsApp y ves el mensaje “Esta cuenta no puede usar WhatsApp”, es probable que tu número haya sido suspendido —temporal o definitivamente— por su sistema automático de detección de actividades sospechosas. Aunque el proceso puede generar frustración, hay acciones concretas que podés tomar para intentar recuperar el acceso y prevenir que vuelva a suceder. Aquí te lo contamos.
¿Por qué suspenden cuentas de WhatsApp?
Las razones detrás de una suspensión pueden variar, pero según fuentes especializadas, entre las causas más comunes están:
-
Uso de versiones modificadas o no autorizadas de la app.
-
Envío masivo de mensajes automáticos, broadcast o spam, especialmente sin que los destinatarios lo hayan autorizado.
-
Agregar personas a grupos sin permiso o mandar contenido que infringe sus políticas (pornografía, discurso de odio, estafas).
-
Uso del número para propósitos comerciales sin usar la versión adecuada de WhatsApp Business o seguimiento de sus políticas.
Cómo intentar recuperar tu cuenta
Aquí los pasos recomendados:
- Descargá la versión oficial de WhatsApp desde Google Play o App Store. Eliminá cualquier variante “mod” o no autorizada.
- Cuando intentás ingresar luego de la suspensión, te puede aparecer la opción “Solicitar revisión” o “Request a review”. Respondé de forma sincera.
- Esperá la respuesta. En muchos casos la medida es temporal (24 h, 7 días) y tras revisión tu cuenta puede volver a quedarse activa.
- Una vez que recuperes acceso, revisá tu actividad: eliminá apps sospechosas, dejá de usar automatizaciones, y asegurate de respetar los límites de uso.
- Si la suspensión fue porque usabas WhatsApp para fines comerciales sin cumplir reglas, considerá pasar a la versión Business correctamente.
Tips para evitar que vuelva a pasar
-
Usá solo la app oficial del proveedor.
-
No mandes mensajes en masa o automáticos sin consentimiento explícito.
-
Evitá añadir contactos a grupos sin autorización.
-
Asegurate de seguir sus términos si usás la versión Business.
-
Si recibís reportes de otros usuarios, actuá rápido para cambiar lo que esté mal.
Qué hacer después de que te suspendan la cuenta
Si tu cuenta está suspendida, no estás solo: muchas suspensiones responden a mecanismos automatizados que pueden revertirse. Lo clave es actuar rápido, solicitar revisión y corregir el uso que generó el bloqueo. Y para adelante, adoptar hábitos de uso responsables puede salvarte de perder el acceso otra vez.