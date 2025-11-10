La lista completa de celulares que ya no tendrán WhatsApp desde noviembre

WhatsApp dejará de estar disponible en varios modelos de celulares antiguos

A partir de noviembre de 2025, WhatsApp dejará de estar disponible en varios modelos de celulares antiguos, tanto con Android como con iOS. La popular aplicación de mensajería implementará una nueva actualización que dejará fuera de servicio a los dispositivos que no cumplan con los requisitos mínimos de software, lo que afectará a miles de usuarios en todo el mundo.

Según informó la empresa, esta decisión busca mejorar el rendimiento, reforzar la seguridad y asegurar que los usuarios puedan acceder a las últimas funciones, como las herramientas con inteligencia artificial o las nuevas opciones de privacidad. También busca unificar la experiencia entre equipos modernos, ya que las versiones antiguas suelen limitar las actualizaciones y el desarrollo de nuevas funciones.

Entre los modelos afectados se encuentran celulares clásicos de Samsung, Motorola, LG, Sony, Huawei, HTC y varios iPhone, muchos de ellos lanzados hace más de diez años. Los dispositivos que queden fuera de compatibilidad ya no recibirán soporte, lo que podría causar fallas al abrir la app, problemas para enviar o recibir mensajes, e incluso impedir el uso de videollamadas o funciones avanzadas.

Qué pueden hacer los usuarios

Si tenés un celular antiguo, las opciones son dos: actualizar el sistema operativo, si el fabricante todavía lo permite, o cambiar a un equipo más reciente que cumpla con los requisitos mínimos —Android 5.0 (Lollipop) o iOS 12—.

En caso de no hacerlo, WhatsApp podría volverse inestable y exponer tus conversaciones a riesgos de seguridad. Por eso, la empresa recomienda hacer una copia de seguridad antes de cambiar de dispositivo, usando Google Drive (Android) o iCloud (iPhone), para no perder tus chats ni archivos.

Celulares que perderán compatibilidad con WhatsApp en noviembre de 2025

Samsung: Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Core, Trend y S5.

Motorola: Moto G (1.ª generación) y Moto E (2014).

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y G3.

Sony: Xperia Z, SP, T, V y Z2.

Huawei: Ascend Mate 2.

HTC: One M8.

iPhone: 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus (si no se actualizó a iOS 12).

Esta actualización marca un nuevo paso en la evolución de WhatsApp, que sigue apostando a una experiencia más segura, rápida y adaptada a los tiempos actuales.