Estos iPhone dejarán de tener WhatsApp desde el 31 de octubre 2025

A partir del 31 de octubre de 2025, varios modelos de iPhone quedarán sin acceso a WhatsApp debido a que la aplicación dejará de ser compatible con versiones antiguas de iOS. La medida forma parte de una política de Meta orientada a mejorar la seguridad y estabilidad del servicio, ya que los equipos que no reciben actualizaciones de sistema operativo se vuelven más vulnerables a fallos y brechas de seguridad.

La app de mensajería revisa periódicamente qué versiones de software pueden seguir ejecutando sus funciones más recientes —como herramientas de privacidad, cifrado y gestión multimedia—. En ese proceso, los dispositivos que ya no pueden actualizar su sistema quedan fuera del soporte. Meta aclara que el impacto será gradual: primero aparecerán fallos en el envío de mensajes o en la carga de chats, y luego la app dejará de funcionar por completo.

Los iPhone que se quedan sin WhatsApp

La suspensión afectará a todos los iPhone que operen con iOS 15.1 o versiones anteriores. En concreto, los modelos que no podrán usar WhatsApp desde el 31 de octubre son:

iPhone 5.

iPhone 5c.

iPhone 5s.

iPhone 6.

iPhone 6 Plus.

Estos teléfonos no pueden actualizarse oficialmente a una versión más reciente de iOS, por lo que quedarán excluidos del servicio. Además, al no recibir parches de seguridad, su uso implica un mayor riesgo para la privacidad y la protección de datos personales.

Qué hacer si tu iPhone queda sin soporte

Si tenés uno de estos modelos, lo primero es verificar la versión del sistema operativo. Podés hacerlo desde Configuración > General > Información. Si el equipo no permite actualizar a una versión superior a iOS 15.1, no habrá manera de mantener WhatsApp operativo.

En ese caso, se recomienda hacer una copia de seguridad de los chats antes del corte. Para eso, entrá a Configuración > Chats > Copia de seguridad y elegí guardar la información en iCloud. Luego, podrás migrar la cuenta a un iPhone más nuevo e ingresar con el mismo número para restaurar tus mensajes y archivos desde la nube.

Con esta decisión, WhatsApp sigue su política de actualización técnica, dejando atrás los equipos más antiguos para garantizar una mejor experiencia, más segura y eficiente.