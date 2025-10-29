WhatsApp permitirá saber cuánto pesa cada chat y administrar el almacenamiento

Whatsapp está probando una nueva herramienta llamada “Administrar almacenamiento”.

WhatsApp sigue sumando mejoras centradas en la experiencia del usuario. La aplicación de mensajería más usada del mundo está probando una nueva herramienta llamada “Administrar almacenamiento”, que permitirá revisar y liberar espacio directamente desde cada chat, sin tener que entrar al menú general de configuración. Esta novedad busca simplificar la gestión de archivos, fotos y videos que suelen ocupar buena parte de la memoria del celular.

Hasta ahora, WhatsApp ya ofrecía una opción de control de almacenamiento dentro de Configuración → Almacenamiento y datos, donde se puede ver cuánto espacio ocupa la app y eliminar elementos manualmente. Sin embargo, esta nueva versión lleva la función a otro nivel, permitiendo hacerlo desde la pantalla de información de cada conversación, tanto individual como grupal. De esta manera, los usuarios podrán detectar de forma más rápida qué chats consumen más espacio y borrar solo lo que realmente no necesiten.

Según el portal especializado WaBetaInfo, la función comenzó a probarse en la versión beta 25.31.10.70 para iOS y 2.25.31.13 para Android, y se espera que llegue al resto de los usuarios en las próximas actualizaciones. El acceso se encuentra dentro de la información del perfil del chat: basta con deslizar hasta la opción “Administrar almacenamiento” para ver los archivos compartidos, ordenarlos por tamaño y eliminar los que no se deseen conservar.

Cómo funciona la nueva herramienta de WhatsApp

Para liberar espacio desde un chat, el proceso será muy sencillo:

Ingresar al chat (individual o grupal) que se desee revisar.

Tocar el nombre del contacto o grupo para abrir la información.

Deslizar hasta la opción “Administrar almacenamiento” .

Revisar los archivos enviados y recibidos, organizados por tamaño.

Eliminar fotos, videos o documentos innecesarios con un solo toque.

Esta nueva función permite ver la información de cada conversación.

Esta mejora responde a una de las quejas más frecuentes de los usuarios: el espacio que ocupa WhatsApp en los teléfonos, especialmente por los archivos multimedia que se acumulan sin control. Con esta herramienta, será posible liberar memoria sin salir del chat, algo especialmente útil para quienes usan la app con fines laborales o en grupos muy activos.

Por el momento, la función está en etapa de pruebas, pero su implementación definitiva parece inminente. Si todo marcha bien, WhatsApp podría habilitar “Administrar almacenamiento” para todos los usuarios antes de fin de año, reforzando su estrategia de ofrecer una gestión más simple, ordenada y personalizada del espacio en cada dispositivo.