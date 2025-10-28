EN VIVO
28 de octubre, 2025

Desde hace un tiempo, El Destape trabaja día a día para ofrecerte información diferente a toda aquella que los medios hegemónicos no te quieren mostrar. Por eso, queremos asegurarnos de estar más cerca tuyo y seguir comunicados por todas las vías posibles.

Ahora podés unirte a nuestros grupos de WhatsApp de manera libre y gratuita, simplemente a través de este enlace. Solamente necesitás tener activa tu cuenta en la aplicación y conexión a una red Wi-Fi o a datos móviles.

 

Grupo de WhatsApp de El Destape.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que pagar una suscripción para unirme al grupo de WhatsApp?

¡No! La entrada al grupo de WhatsApp es libre y gratuita. Simplemente, es una nueva forma de mantenernos conectados estés donde estés.

¿Qué información voy a recibir?

Uniéndote a nuestro grupo de WhatsApp, vas a recibir noticias, análisis y contenidos elaborados por nuestro equipo de periodistas y trabajadores de prensa, con el mismo compromiso de siempre: contarles a los trabajadores qué es lo que realmente pasa en el país. 

MÁS INFO

¿Me puedo contactar con El Destape?

Sí, podés contactarte con nosotros de manera privada. El número de contacto es +54 9 11 2340-2423. Nuestro equipo estará disponible para responder tus consultas y acompañarte en este nuevo canal de comunicación y responderte todas las dudas que tengas.

