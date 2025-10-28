Desde hace un tiempo, El Destape trabaja día a día para ofrecerte información diferente a toda aquella que los medios hegemónicos no te quieren mostrar. Por eso, queremos asegurarnos de estar más cerca tuyo y seguir comunicados por todas las vías posibles.
Ahora podés unirte a nuestros grupos de WhatsApp de manera libre y gratuita, simplemente a través de este enlace. Solamente necesitás tener activa tu cuenta en la aplicación y conexión a una red Wi-Fi o a datos móviles.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que pagar una suscripción para unirme al grupo de WhatsApp?
¡No! La entrada al grupo de WhatsApp es libre y gratuita. Simplemente, es una nueva forma de mantenernos conectados estés donde estés.
¿Qué información voy a recibir?
Uniéndote a nuestro grupo de WhatsApp, vas a recibir noticias, análisis y contenidos elaborados por nuestro equipo de periodistas y trabajadores de prensa, con el mismo compromiso de siempre: contarles a los trabajadores qué es lo que realmente pasa en el país.
¿Me puedo contactar con El Destape?
Sí, podés contactarte con nosotros de manera privada. El número de contacto es +54 9 11 2340-2423. Nuestro equipo estará disponible para responder tus consultas y acompañarte en este nuevo canal de comunicación y responderte todas las dudas que tengas.