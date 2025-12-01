Serán poco más de 54 kilómetros, con financiamiento de las arcas neuquinas y pertenecientes al proyecto más amplio de pavimentación total de la traza de acceso norte a las instalaciones del yacimiento

El gobierno de la provincia de Neuquén anunció la fecha de inicio de las obras viales clave para la región y con foco puesto en Vaca Muerta: la repavimentación de la ruta 6.

Serán poco más de 54 kilómetros, con financiamiento de las arcas neuquinas y pertenecientes al proyecto más amplio de pavimentación total de la traza de acceso norte a las instalaciones del yacimiento, en articulación con Río Negro. La continuidad de los trabajos, desde Crucero Catriel hasta el límite interprovincial, ya fue acordado con YPF.

¿Cómo será la repavimentación de la ruta 6, obra clave para Vaca Muerta?

La repavimentación de la ruta 6 fue uno de los temas que acordaron los gobernadores de Neuquén y Río Negro durante el primer encuentro para el desarrollo de la norpatagonia, realizado a mediados de 2025, a fin de potenciar el desarrollo regional asociado a la mayor producción hidrocarburífera en la formación Vaca Muerta.

Esa intención dio paso al reciente arribo de la empresa Rincón de los Sauces para dar inicio a los trabajos sobre el trazado, hasta el empalme con la ruta provincial 8, a la altura de Crucero Catriel.

Serán un total de 54 kilómetros de extensión, licitado y adjudicado a través de la Dirección Provincial de Vialidad, con el aporte de 2.700 toneladas de material asfáltico por parte de GyP. El plazo de ejecución previsto asciende a 12 meses.

Con la obra está a punto de iniciar, Vialidad Neuquén confirmó también la planificación de la etapa siguiente de extensión del asfalto hasta el límite con Río Negro. Eso contribuirá a consolidar un corredor interprovincial junto a la ruta rionegrina Nº 57, en la comarca petrolera de Catriel.

"Estas inversiones directas no solo refuerzan las arcas provinciales, sino que también permitirán mejorar la conectividad vial en la zona de Rincón de los Sauces, clave para acompañar el crecimiento de la actividad petrolera. Además, las obras se complementan con la repavimentación de otros 54 kilómetros de la misma ruta, a cargo de la Dirección Provincial de Vialidad, con el aporte de 2.700 toneladas de material asfáltico por parte de GyP, cuya licitación pública ya se encuentra en marcha", informaron meses atrás desde la gobernación neuquina.