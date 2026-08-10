Chau a los mensajes perdidos: cómo recuperar tus conversaciones de WhatsApp en Android e iPhone

Borrar sin querer una conversación entera de WhatsApp genera ese vacío en el estómago tan reconocible: la sensación de que algo importante se perdió para siempre. La buena noticia es que hay formas de intentar recuperar parte de lo borrado. La mala es que no siempre van a funcionar.

Antes de entrar en detalle, conviene ser honestos con las expectativas: WhatsApp no tiene una opción nativa para deshacer un borrado, así que solo se pueden recuperar mensajes en circunstancias muy puntuales, y en la mayoría de los casos apenas fragmentos sueltos del texto.

Por qué casi nunca se puede recuperar todo

El contenido multimedia, como fotos o videos enviados en un chat, casi siempre se pierde para siempre una vez borrado. Y en Android, aunque existen algunas alternativas extra que no están disponibles en iPhone, todas tienen limitaciones: solo capturan los mensajes con los que hubo alguna notificación, tienen un tope de unos 100 caracteres y la información solo queda guardada por unas pocas horas.

El método que funciona en Android y en iPhone: las copias de seguridad

La alternativa más confiable en ambos sistemas es restaurar una copia de seguridad, aunque con una condición clave: solo se recuperan los mensajes que estaban guardados en esa copia, no los más recientes. Para hacerlo, hay que desinstalar WhatsApp por completo, volver a instalarlo e iniciar sesión con el mismo número, momento en el que la app ofrece restaurar la copia guardada en la nube.

El punto crítico es la frecuencia con la que se generan esas copias: si son diarias, hay que actuar rápido, antes de que se cree una nueva copia que sobrescriba a la anterior y borre definitivamente la posibilidad de recuperación.

Trucos extra para Android (con cuidado)

En Android también se puede armar un registro de notificaciones desde un widget de Ajustes, que guarda el texto de los mensajes que llegaron como notificación, aunque con el mismo límite de 100 caracteres. Existen además aplicaciones de terceros pensadas específicamente para esto, como WAMR o WhatsRemoved+, pero conviene evitarlas: para funcionar necesitan acceso total a las notificaciones del celular, incluyendo nombres y números de contactos, lo que implica entregarle esos datos sensibles a una empresa externa.