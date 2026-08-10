Malas noticias en Racing: se confirmó la dura lesión de Marco Di Césare

Racing Club sufrió una dura baja durante la derrota frente a Argentinos Juniors por 2 a 1, en el duelo correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. Este lunes, la institución informó que Marco Di Césare padeció la fractura del peroné en su tobillo derecho, una lesión que, si bien no precisará que sea intervenido quirúrgicamente, le demandará al menos tres meses de recuperación.

La impactante jugada se produjo a los 15 minutos del complemento, cuando el defensor se esforzó por cortar un centro rasante al segundo palo del arco defendido por Facundo Cambeses. En el movimiento, su pie derecho quedó trabado sobre el terreno de juego y allí se produjo la fractura: el jugador quedó tendido durante unos minutos con claros gestos de dolor, y debió ser retirado en camilla por el equipo médico.

El parte médico que difundió Racing sobre la lesión de Di Césare.

"Escuché el grito, Marco me decía: 'Me rompí todo'. Me duele porque es un chico que se mata entrenando. Estaremos ahí para apoyarlo y acompañarlo", expresó el arquero de la 'Academia' una vez finalizado el encuentro. Ahora, el entrenador Juan Pablo Vojvoda suma una nueva preocupación para lo que resta de la competición y deberá trabajar en conjunto con la dirigencia presidida por Diego Milito para definir si trae un refuerzo para esa posición en las últimas semanas del mercado de pases.

Video: así fue la lesión de Marco Di Césare en el partido entre Racing y Argentinos Juniors

Por qué Marco Di Césare no será operado por su lesión en el tobillo

Afortunadamente para Racing y para el futbolista de 24 años, la lesión en su tobillo no requerirá que pase por el quirófano. Según informó el medio Racing de Alma, el entorno de Di Césare aseguró que la fractura es pequeña y no hubo desplazamiento óseo, razón por la que únicamente deberá utilizar una bota ortopédica durante algunas semanas y luego continuar con la rehabilitación.

Quiénes son los posibles reemplazantes de Di Césare en Racing

Ante la baja de Marco Di Césare, Juan Pablo Vojvoda deberá definir quién ocupará su lugar en la defensa de Racing. Entre las principales alternativas aparece Nazareno Colombo, quien surge como una de las opciones más directas para reemplazarlo; de hecho, fue el que ingresó en su lugar en el duelo ante el 'Bicho'.

Sin embargo, el DT no cuenta con mayor recambio, ya que Agustín García Basso está apartado del plantel esperando que se resuelva su salida y Santiago Quirós se encuentra a préstamo en Platense. En caso de no incorporar a un defensor más, las opciones en el banco de suplentes serán los juveniles Mateo Martínez (18 años) y Gonzalo Escudero (19 años).

El resumen de la derrota de Racing ante Argentinos Juniors por el Torneo Clausura

Argentinos Juniors venció por 2 a 1 a Racing Club en el Estadio Diego Armando Maradona en el duelo correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El 'Bicho' se impuso gracias a los goles de Tomás Molina en el comienzo del encuentro y de Hernán López Muñoz en el segundo tiempo, y con este resultado quedó como líder de la Zona B con puntaje perfecto. Por su parte, la 'Academia', que había empatado transitoriamente gracias al tanto de Ezequiel Cannavo, no logró reponerse de la caída ante Tigre en la última jornada y permanece fuera de los puestos de playoffs.