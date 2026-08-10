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Entradas para WWE y ver lucha libre en Argentina 2026: precios y fecha del evento en el Movistar Arena

La forma para no perderse el espectáculo de lucha libre más famoso a nivel mundial.

10 de agosto, 2026 | 18.10
Entradas para WWE y ver lucha libre en Argentina 2026: precios y fecha del evento en el Movistar Arena

La espera terminó para los fanáticos argentinos de la lucha libre. Después de siete años, WWE vuelve a la Argentina con un espectáculo que tendrá lugar en Buenos Aires y que promete reunir a algunas de las principales figuras de la compañía estadounidense. La cita tendrá lugar en el Movistar Arena, en lo que será una de las grandes visitas internacionales del año.

El regreso genera expectativa entre los seguidores del wrestling, que podrán volver a disfrutar en vivo de una de las compañías deportivas y de entretenimiento más reconocidas del mundo. La presentación en Buenos Aires será parte de una gira por Sudamérica que también recorrerá Ecuador, Colombia y Chile. Algo realmenye imperdible para el público que disfruta de estos espectáculos.

MÁS INFO

Cuándo es y por dónde conseguir para el WWE en el Movistar Arena

  • El WWE en Argentina será el viernes 11 de septiembre en el Movistar Arena.
  • Las entradas se pueden adquirir por movistararena.com.ar.

Precios para el WWE en el Movistar Arena

  • Campo parado: desde $70.000
  • Platea baja: desde $130.000
  • Platea alta: desde $75.000

Qué es el WWE y qué espectáculo se ofrece

WWE, sigla de World Wrestling Entertainment, es la principal compañía mundial de lucha libre profesional. Sus espectáculos combinan combates de wrestling, personajes, historias y entretenimiento en vivo, con superestrellas que se enfrentan en el ring dentro de diferentes programas y eventos. La organización cuenta con algunos de los nombres más reconocidos de este deporte-espectáculo y desarrolla semanalmente sus principales programas, entre ellos Monday Night Raw, SmackDown y NXT, además de grandes eventos especiales como WrestleMania y Royal Rumble.

En su regreso a la Argentina, WWE presentará un show de lucha libre en vivo, aunque por el momento no están confirmados los combates específicos que formarán parte de la función. La compañía sí promociona la presencia de varias de sus figuras para la gira sudamericana.

La lucha libre es una gran pasión en Estados Unidos.

Entre los nombres anunciados aparecen Seth Rollins, Gunther, Stephanie Vaquer, Oba Femi, Penta, El Grande Americano y los hermanos Jey y Jimmy Uso. La cartelera definitiva, con los enfrentamientos que protagonizarán la noche en Buenos Aires, todavía no fue confirmada.

La visita tendrá además un significado especial para los seguidores argentinos por tratarse del regreso de WWE después de varios años. La última presentación de la compañía en el país se realizó en septiembre de 2019, en el Luna Park, donde el combate principal fue protagonizado por Kofi Kingston y Randy Orton, por el Campeonato de WWE. En aquella oportunidad se disputaron alrededor de ocho peleas.

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