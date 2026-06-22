Argentina vs. Austria: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la fecha 2 del Mundial 2026, según la IA

La Selección Argentina se enfrenta al seleccionado de Austria este lunes 22 de junio a las 14 hs (hora de Argentina) en el Estadio Dallas de Estados Unidos. Tras un gran debut con goleada por 3 a 0 frente a Argelia, el equipo dirigido por Lionel Scaloni busca asegurar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Sin embargo, la Albiceleste deberá enfrentarse a un conjunto europeo que llega de vencer a Jordania 3 a 1. El partido será un cruce clave para dominar la zona y consolidarse en el liderazgo del Grupo J.

Argentina vs. Austria: quién gana el partido, según la Inteligencia Artificial

Tras analizar el juego y la técnica de ambas selecciones, los modelos de simulación basados en inteligencia artificial definieron que la ventaja la tendrá la Selección Argentina, que tiene una probabilidad del 57,2% de chances de obtener la victoria.

La solidez defensiva demostrada por la Albiceleste, sumada a su jerarquía individual, inclina la balanza de las predicciones en su favor frente a una Austria que, si bien ostenta un gran presente con una sola derrota en sus últimos doce partidos, regresa a la máxima cita mundialista tras casi tres décadas de ausencia y se enfrenta al vigente campeón del mundo.

La Selección Argentina sería la ganadora de esta tarde, según la inteligencia artificial

Además, una clave está en el desempeño individual de los futbolistas, donde la presencia y efectividad de Lionel Messi sigue siendo el factor más determinante del análisis. El capitán argentino llega en estado de gracia tras convertir tres goles en la primera jornada, respaldado por la dinámica de mediocampistas de élite como Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, quienes garantizan el control de la posesión.

En la vereda de enfrente, el combinado austríaco cuenta con la experiencia del zaguero David Alaba en la última línea y la peligrosidad de Marcel Sabitzer en la creación de juego, aunque las proyecciones de la IA advierten que la presión alta y el vértigo ofensivo que propone el esquema de Scaloni someterán a la estructura defensiva europea.

El pronóstico algorítmico anticipa un encuentro abierto, con alta probabilidad de superar los 2,5 goles totales, donde la jerarquía colectiva e individual sudamericana terminará por imponerse para sellar un triunfo contundente de la Selección nacional.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Austria en el Mundial 2026

De esta manera, Scaloni optaría de arranque por el esquema táctico habitual del 4-4-2 con los siguientes intérpretes: Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.