La tregua no supone alivio para los desplazados de localidades destruidas y ocupadas del Líbano

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre empaca sus pertenencias en una acera de Beirut, donde él y su familia han estado viviendo en una tienda de campaña.

Un ​alto el fuego largamente esperado ha traído una calma relativa al Líbano, pero no ha devuelto la tranquilidad a Hussein Merhi.

Es una de los decenas de miles de personas que siguen desplazadas porque sus hogares fueron destruidos en los ataques israelíes o porque ‌sus pueblos se encuentran en una franja del sur ‌ocupada por el ejército israelí —o, como en su caso, por ambas razones—.

"Sigo sin poder volver a mi pueblo. Sigue ocupado. Mi casa ya no existe, y mi medio de vida también", afirmó este antiguo agricultor, que vivía en la histórica localidad fronteriza libanesa de Kfar Kila, que ahora yace destruida.

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Merhi, de 39 años, habló con Reuters en una universidad que se utiliza como refugio en la ciudad portuaria de Sidón, en el sur del Líbano, tras el alto el fuego que entró en vigor el sábado entre Israel y Hezbolá, en el Líbano.

"Nos han desplazado y seguiremos desplazados. Hay un alto el fuego, ¿qué he ganado con ello?".

"NO HAY CASA, NI PUEBLO"

El ejército israelí inició una campaña aérea y terrestre en ​el Líbano a principios de marzo como ⁠represalia por los ataques del grupo armado Hezbolá contra Israel en apoyo de Irán.

A medida que ampliaba sus operaciones, ordenó a los residentes ‌que abandonaran amplias zonas del sur del Líbano, así como áreas del este y cercanas a la capital, Beirut, ⁠algunas de ellas alejadas de la línea del frente.

Más de 1,2 millones de ⁠personas quedaron desplazadas durante los combates —aproximadamente una quinta parte de la población—. La mayoría de los desplazados huyeron a casas de familiares en zonas más seguras, pero decenas de miles se trasladaron a centros de acogida gestionados por el Gobierno.

El alto el fuego que entró en vigor el ⁠20 de junio pareció permitir que algunos regresaran a sus pueblos: de las más de 103.000 personas que se encontraban en ​los centros de acogida antes del alto el fuego, unas 14.000 habían abandonado estos centros hasta el ‌miércoles, según cifras de las autoridades libanesas.

Funcionarios de algunas localidades del ‌sur del Líbano declararon esta semana a Reuters que las familias estaban regresando, pero que era difícil estimar las cifras, ya ⁠que muchos se encontraron con sus hogares en ruinas.

El Consejo Nacional de Investigación Científica del Líbano afirma que más de 90.000 viviendas resultaron dañadas o destruidas en todo el país desde el inicio de la guerra, el 2 de marzo, hasta el 12 de junio.

La madre de Merhi, Zahra Chehadeh, de 64 años, declaró a Reuters que esperaba que el Gobierno les proporcionara una vivienda, ya que el alquiler resultaba demasiado caro para ​su familia, que ahora ‌carecía de ingresos al no poder acceder a su granja en Kfar Kila.

"Como todo el mundo, sentía que quería volver a mi pueblo, volver a mi casa. No hay casa, ni pueblo, nada en absoluto. ¿Qué se supone que debo sentir?", dijo.

Las tropas israelíes siguen desplegadas a 10 km (6,2 millas) hacia el sur, una zona que incluye docenas de pueblos libaneses y que, según las autoridades israelíes, sigue siendo zona prohibida. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró al inicio de la guerra ⁠que las tropas destruirían "todas las casas" de los pueblos cercanos a la frontera y que no se permitiría a los residentes regresar hasta que el norte de Israel fuera seguro.

Amnistía Internacional señaló a principios de este mes que el recurso de Israel al desplazamiento masivo y a las órdenes de "no retorno" constituía una violación del derecho internacional humanitario. El ejército israelí afirma que dichas órdenes tienen por objeto proteger a la población civil de cualquier daño.

DESPLAZAMIENTO A LARGO PLAZO

El Líbano e Israel están debatiendo una propuesta respaldada por Estados Unidos para que las fuerzas israelíes entreguen parte del territorio libanés al ejército libanés, pero aún no está claro de qué zonas se retiraría Israel ni con qué rapidez.

Las autoridades se están preparando para una crisis de desplazamiento a ‌largo plazo si las tropas israelíes permanecen en el sur del Líbano. Las autoridades libanesas afirmaron que estaban estudiando la posibilidad de instalar viviendas prefabricadas o poner en marcha programas de ayuda económica para el alquiler, pero la obtención de fondos y la disponibilidad de terrenos libres suponen un reto.

En Beirut, el ayuntamiento anunció el miércoles que daba tiempo a las personas que vivían en campamentos improvisados a lo largo de las calles para que recogieran sus pertenencias "en preparación para su desalojo definitivo en las próximas horas".

Esto ha dejado a algunas personas sin ningún lugar adonde ir.

Alaa Kobeissy, originario de ‌la localidad sureña de Zebdine, explicó que las viviendas de su familia extensa habían sufrido daños demasiado graves como para que pudieran regresar a casa. Había huido a Irak durante la guerra de 2024 entre Israel y Hezbolá y ahora se encontraba de nuevo desplazado.

"El principal problema es que no tengo dónde ir", ‌declaró este hombre de 40 años ⁠a Reuters en las calles de Beirut, con la lona de su tienda desmontada apilada a su lado.

El Líbano ha sufrido repetidas oleadas de conflictos y crisis económicas en las últimas décadas que han llevado a cientos de ​miles de personas a emigrar. La última guerra se produjo cuando el país aún luchaba por recuperarse del conflicto de 2024.

"En el Líbano hemos pasado de la migración al desplazamiento, de nuevo a la migración y, finalmente, al suelo; lo hemos tirado todo al suelo: la bandera libanesa, las tiendas de campaña y nuestras pertenencias".

Con información de Reuters