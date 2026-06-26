Qué pasa con el aguinaldo si estás con licencia por maternidad o enfermedad

El monto que se cobra de aguinaldo por licencia

El pago del medio aguinaldo de junio genera dudas entre los trabajadores que atraviesan una licencia laboral. Una de las consultas más frecuentes es qué sucede con el Sueldo Anual Complementario (SAC) cuando una persona se encuentra de licencia por maternidad, enfermedad o accidente laboral.

Aunque en todos los casos existe una interrupción temporal de las tareas habituales, la legislación laboral establece diferencias importantes que impactan directamente en el cálculo del aguinaldo.

Aguinaldo y licencia por maternidad: cómo se calcula

Durante la licencia por maternidad, la trabajadora deja de percibir su salario a cargo del empleador y pasa a cobrar una Asignación por Maternidad abonada por ANSES. Si bien este beneficio reemplaza el ingreso habitual durante los 90 días de licencia, tiene carácter no remunerativo. Por ese motivo, ese período no se considera salario a los efectos del cálculo del aguinaldo.

En consecuencia, el empleador deberá liquidar el SAC de forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado durante el semestre. Cuanto mayor sea el período alcanzado por la licencia, menor será el monto del aguinaldo que corresponda abonar.

Qué pasa con el aguinaldo si estoy con licencia por enfermedad

La situación es diferente cuando se trata de una licencia por enfermedad inculpable, es decir, una enfermedad o accidente que no está relacionado con el trabajo. En estos casos, el vínculo laboral continúa vigente y el trabajador sigue percibiendo una remuneración salarial durante el período de licencia. Por esa razón, los días de ausencia por enfermedad se consideran tiempo trabajado para el cálculo del SAC.

De esta manera, el empleado cobra el aguinaldo normalmente, sin reducciones vinculadas a la licencia médica.

Aguinaldo: cuándo se cobra

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Cuando la ausencia laboral se produce por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, el esquema cambia. A partir de determinado momento de la licencia, las prestaciones económicas pasan a ser abonadas por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). Esos pagos ya incluyen el proporcional correspondiente al aguinaldo.

Por ese motivo, el empleador únicamente liquida el SAC por los períodos efectivamente trabajados, mientras que la parte correspondiente al tiempo cubierto por la ART se encuentra incorporada dentro de la prestación dineraria que recibe el trabajador.

Licencia por maternidad: cuándo se cobra

La diferencia clave para el aguinaldo

La principal diferencia radica en la naturaleza del ingreso que percibe el trabajador durante la licencia.

Licencia por enfermedad inculpable: se mantiene el salario remunerativo y el aguinaldo se cobra completo.

se mantiene el salario remunerativo y el aguinaldo se cobra completo. Licencia por maternidad: se percibe una asignación de ANSES y el aguinaldo se calcula de manera proporcional.

se percibe una asignación de ANSES y el aguinaldo se calcula de manera proporcional. Accidente laboral o enfermedad profesional: la ART incorpora el proporcional del aguinaldo dentro de la prestación económica correspondiente.

Por eso, dos trabajadores que atraviesan situaciones similares de ausencia laboral pueden recibir montos muy diferentes de aguinaldo, dependiendo del tipo de licencia que tengan vigente durante el semestre.