Mario Massaccesi reveló detalles íntimos sobre su vida privada por primera vez al aire.

Durante una transmisión en vivo del programa No Tan Pronto, del streaming de la Revista Pronto, Mario Massaccesi reveló detalles íntimos sobre su vida privada y sus planes futuros: “Soy más del touch and go”.

Asimismo expresó: “No soy un célibe, no estoy en un covento. Me encanta el sexo, el erotismo y la sensualidad, por supuesto. Era un tipo calentón, a los 60 ya no tanto”. Luego agregó: “Hay una falsa imagen de los solterones, que es que no tenemos vida. Pero sí la tenemos, solo que no hay un proyecto. Rompemos con el mandato de que te tenés que casar para toda la vida”.

Además explicó: “El amor para toda la vida me parece que es una historia que hay que contarla al final, no al comienzo cuando es expectativa. El sexo es absolutamente vital, y no hablo solamente de estar con otra persona; el buen sexo también es reconocer tu cuerpo, adorarlo y satisfacerlo. La autosatisfacción también es parte de lo sensual y lo erótico”. Y finalizó: “El sexo tiene mala prensa, es algo tabú”.

La vida amorosa de Mario Massaccesi

Hasta donde se conoce públicamente, no hay ex parejas famosas ni relaciones confirmadas. Mario Massaccesi siempre fue muy reservado y nunca reveló la identidad de sus parejas o personas con las que salió. Sin embargo, durante este diálogo se lo vio sin ningún tipo de ataduras. En este sentido, el conductor reveló en entrevistas anteriores que durante muchos años no tuvo un proyecto de vida en pareja y aseguró que siempre prioriza su carrera profesional.

Asimismo en 2024 comentó que estaba soltero y que prefería mantener relaciones sin el objetivo de una convivencia o un compromiso a largo plazo. También explicó que durante muchos años priorizó sanar experiencias difíciles de su infancia y enfocarse en su carrera profesional, lo que influyó en su forma de vivir el amor.