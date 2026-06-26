Un histórico de Uruguay rompió el silencio y bancó a Bielsa por la polémica en el Mundial 2026: "Matar o morir"

Un histórico de Uruguay apoyó a Bielsa por la polémica en el Mundial

Un histórico de la Selección de Uruguay rompió el silencio a horas del partido decisivo de la "Celeste" contra España en la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa está obligado a sumar para clasificar a 16avos de final, pero teniendo en cuenta los empates ante Cabo Verde y Arabia Saudita la situación no se torna favorable. Egidio Arévalo Ríos, campeón con el seleccionado en la Copa América 2011 disputada en nuestro país, no se guardó nada acerca de este cruce que definirá el futuro uruguayo en la Copa del Mundo.

Arévalo Rïos descartó la polémica y bancó a Bielsa en la Selección de Uruguay antes del duelo ante España en el Mundial 2026

"Lo importante es que estén unidos como grupo. En estas situaciones es lo importante. No sé cómo están con el entrenador, pero lo importante es que todos tiren para el mismo lado, que salgan a ganar y proponer", aseguró el "Cacha" en diálogo con el medio Ovación con respecto a lo que se viene para el equipo uruguayo. A su vez, añadió que espera que "hayan hablado todo y saquen el extra para ganar", además de que estará presente en cancha para vivir de cerca el encuentro que para él es "a matar o morir".

Por otro lado, Arévalo Ríos también hizo referencia a lo que fue su etapa vistiendo la camiseta "Celeste" con la cual levantó la Copa América del 2011. Con una comparación entre ambos ciclos, el volante ofensivo con pasado en el Tigres de México aseveró: "Es otro proceso, otros jugadores que llevan varios años juntos y queremos que salga todo bien. Seguiremos apoyando y alentando".

Arévalo Ríos habló de Uruguay en el Mundial 2026

Qué necesita Uruguay para clasificar a 16avos del Mundial 2026

Ganarle a España para clasificar en el primer puesto -evitaría a Argentina-.

Empatar con España y que Cabo Verde iguale con Arabia Saudita: quedaría en segundo lugar si tiene mejor diferencia de gol y se enfrentaría con la Selección Argentina.

Si empata con España y gana Cabo Verde o Arabia Saudita, los de Bielsa igualmente tendrán chances de avanzar de ronda entre los mejores terceros.

Si pierde con España quedará eliminado de la Copa del Mundo.

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Los cruces en cuestión tendrán lugar este viernes 26 de junio desde las 21 horas de nuestro país. El duelo entre la "Furia Roja" y la "Celeste" será en el Estadio Akron de Guadalajara, México. El arbitraje estará a cargo del estadounidense Ismail Elfath y la transmisión será a través de los canales TyC Sports, Telefe y DSports, además de las plataformas TyC Sports Play, Mitelefe.com, Disney+ Premium y Paramount+.

Por otro lado, Cabo Verde y Arabia Saudita se verán las caras en el NRG Stadium de Houston, duelo que saldrá por la pantalla de Paramount+ y DSports en el que el francés Francois Letexier impartirá justicia.

Los números de Arévalo Ríos con la Selección de Uruguay