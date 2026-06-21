Marcelo Bielsa fulminó a la FIFA por la pausa de hidratación en el Mundial 2026: "Le quita mucho"

Bielsa habló antes de Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026.

Marcelo Bielsa, el entrenador argentino de la Selección de Uruguay, fulminó a la FIFA por las pausas de hidratación instauradas para el vigente en el Mundial 2026. El director técnico de 70 años cruzó a la máxima entidad presidida por el ítalo-suizo Gianni Infantino dado que, según él, las dos interrupciones de tres minutos en la mitad de cada tiempo desvirtúa la esencia del fútbol y el desarrollo normal de los encuentros.

El exestratega del Seleccionado argentino e ídolo de Newell´s disparó munición gruesa en la conferencia de prensa en Miami (Estados Unidos), antes de enfrentar a Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H. En el debut, la "Celeste" obtuvo un punto con sabor a poco al igualar 1-1 frente a Arabia Saudita. En tanto, la tercera jornada para el cierre de la zona la disputará nada menos que ante España, uno de los máximos candidatos al título en esta Copa del Mundo.

Bielsa criticó las pausas de hidratación en el Mundial 2026: "Altera la concepción del fútbol"

Consultado al respecto de este tema tan debatido, el "Loco" contestó que “jugar cuatro tiempos en lugar de dos altera la concepción que culturalmente se había construido para interpretar el fútbol. No le agrega nada y le quita mucho". Incluso, enfatizó: "Cuando se dividió en cuatro, no se pensó en el efecto que puede tener sobre lo que hizo que el fútbol sea un deporte que enamora, sino que se pensó en otro tipo de repercusiones que no las discuto ni las analizo". También recalcó que "antes de esta decisión, el fútbol tenía una característica y ahora tiene otra. La gente se enamora del juego por sus características”.

Bielsa palpitó Uruguay vs. Cabo Verde en el Mundial 2026

El día anterior al duelo con los africanos, que sorprendieron en el debut al igualar 0-0 con la favorita España, el DT de la "Celeste" repasó el 1-1 propio ante Arabia Saudita: "Lo que sucedió en el segundo tiempo fue totalmente distinto... Lo que hizo el equipo en el segundo tiempo podría haberlo hecho en el primero también". Incluso, calificó como "pastosos" los primeros 45 minutos de su equipo en el estreno con sabor a poco.

Además, el técnico argentino volvió a defender la elección de Playa del Carmen como lugar de concentración de la Selección, pese a que conlleve un viaje de México a Estados Unidos para los dos primeros partidos: "No podríamos imaginar un lugar mejor, no únicamente por las instalaciones, sino por la disponibilidad que tienen todos los que allí trabajan. Es un sitio muy generoso con nuestras necesidades". El choque con los coboverdianos será en el estadio Hard Rock de Miami, donde se espera a una multitud de charrúas en las tribunas.

Bielsa habló antes de Uruguay vs. Cabo Verde por el Mundial 2026.

Cómo ver Uruguay vs. Cabo Verde en Argentina: hora, TV y streaming

El partido se juega hoy domingo 21 de junio a las 19 horas de Argentina, en el Hard Rock Stadium de Miami.



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El encuentro se podrá sintonizar mediante las siguientes señales televisivas:

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