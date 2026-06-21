Por qué no juega Luis Suárez el Mundial 2026 con la Selección de Uruguay: los motivos

Luis Suárez y los motivos detrás de su adiós de la Selección.

Luis Suárez es, sin ningún tipo de dudas, uno de los jugadores más importantes de la historia del fútbol uruguayo. A lo largo de casi dos décadas, el delantero se convirtió en una de las máximas referencias de la Celeste, protagonista de algunos de los momentos más importantes de la selección en el siglo XXI y dueño de una trayectoria que lo ubica entre los grandes ídolos del fútbol de su país, con la obtención de la Copa América 2011 y la semifinal del Mundial 2010, tras 40 años de ausencia en esa instancia.

Sin embargo, el tercer máximo goleador de la historia de Barcelona que hoy tiene 39 años y juega en el Inter Miami no forma parte de la lista elaborada por Marcelo Bielsa para este Mundial 2026. La respuesta combina una decisión personal, un cambio generacional dentro del plantel y la visión futbolística del entrenador argentino. Cuáles fueron los motivos que dejaron afuera al "Pistolero" de una última copa del mundo.

Los motivos por los que Luis Suárez no juega el Mundial 2026

El primer motivo de la ausencia de Suárez está relacionado con su retiro de la selección uruguaya. Tras la Copa América 2024, el atacante anunció el cierre de su ciclo con la Celeste después de una carrera extraordinaria en la que se transformó en el máximo goleador histórico del combinado nacional. Aunque nunca descartó completamente la posibilidad de colaborar si el equipo lo necesitaba, su intención siempre fue dar un paso al costado para que las nuevas generaciones asumieran el protagonismo.

Luis Suárez es el máximo goleador histórico celeste.

De hecho, según explicó Marcelo Bielsa, el propio futbolista le manifestó al cuerpo técnico durante su despedida que prefería dejar su lugar para favorecer el crecimiento de jóvenes delanteros que pudieran consolidarse en la selección. Ese gesto fue interpretado como una señal clara de que su etapa en el equipo nacional había llegado a su fin y tuvo su despedida en el partido del tercer puesto contra Canadá.

Su deseo de volver y las críticas a Bielsa

Sin embargo, el retiro no fue el único factor. Durante los meses previos al Mundial surgieron rumores sobre una posible convocatoria para disputar una última Copa del Mundo. El propio Suárez había asegurado que no le cerraría la puerta a Uruguay si era requerido. A pesar de ello, Bielsa decidió mantener la línea que había sostenido desde el inicio de su ciclo y no lo incluyó ni siquiera en la prelista preliminar de jugadores.

La determinación del entrenador respondió a una cuestión estrictamente futbolística. Desde su llegada, Bielsa impulsó una profunda renovación generacional y construyó un equipo con futbolistas como Darwin Núñez, Federico Valverde, Manuel Ugarte y Ronald Araújo como pilares del presente y del futuro. La intención fue sostener la base que logró la clasificación mundialista y evitar cambios de último momento en la estructura del plantel.

También influyó el contexto de una relación que atravesó momentos de tensión entre el técnico y el delantero, que cuestionó su manejo de grupo y con el equipo de trabajo de la Selección. Aunque nunca hubo una ruptura definitiva, las diferencias surgidas durante el proceso contribuyeron a alejar la posibilidad de un regreso para la Copa del Mundo. Así, Luis Suárez quedó fuera del Mundial 2026 no por una lesión ni por una imposibilidad física inmediata, sino por una combinación de decisiones personales y deportivas. El goleador histórico de Uruguay cerró su etapa con la Celeste dejando un legado imborrable, mientras una nueva generación intenta escribir su propia historia en el máximo escenario del fútbol mundial.