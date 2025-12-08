Luis Suárez acabó con la discusión sobre cuántos Mundiales ganó Uruguay en su historia

Luis Suárez terminó con el debate acerca de cuántos Mundiales ganó Uruguay en su historia.

Luis Suárez rompió el silencio acerca de la polémica eterna sobre cuántos Mundiales de la FIFA ganó la Selección de Uruguay en su historia. El centrodelantero de 38 años, que acaba de consagrarse campeón de la MLS con Inter Miami junto a su amigo Lionel Messi, terminó con el debate y reconoció que "La Celeste" tiene dos Copas del Mundo y no cuatro como las estrellas que están su camiseta.

Durante un breve juego de fútbol con el streamer argentino Juan de Montreal, el "Pistolero" admitió que no es cierto que los charrúas hayan sido tetracampeones del mundo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el máximo anotador del elenco oriental confirmó que su país obtuvo dos trofeos entonces: el de Uruguay 1930 (venció 4-2 a Argentina en la final en el Estadio Centenario de Montevideo) y el de Brasil 1950, cuando derrotó al local por 2-1 en el cotejo definitivo en el Maracaná de Río de Janeiro.

Luis Suárez reconoció que Uruguay ganó 2 Mundiales de fútbol en su historia y no 4

Una de las preguntas de De Montreal en el juego fue si "Uruguay tiene más Mundiales que Argentina", a lo que el goleador respondió: "¿Ustedes cuántos tienen?". Cuando el creador de contenidos le dijo "tres, y ustedes dos", el "Zorro" ex Barcelona contestó: "Nosotros tenemos dos y nos otorgaron dos más, pero yo no los cuento...”.

¿Por qué Uruguay dice que ganó 4 Mundiales, en vez de los 2 que le otorga la FIFA?

La institución presidida por el ítalo-suizo Gianni Infantino no cuenta como oficiales de este certamen las que sí contabilizan desde la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol): las consagraciones en los Juegos Olímpicos de París 1924 y Ámsterdam 1928, en las capitales de Francia y Holanda respectivamente.

Desde el país vecino siempre sostuvieron que las medallas de oro olímpicas de 1924 y 1928 deben sumarse a la lista, ya que era la máxima competición del fútbol que existía en aquella época. Como las Copas del Mundo comenzaron recién en 1930, la "Celeste" interpreta por su lado que las citas olímpicas deben ser consideradas como Mundiales. No obstante, una vez más, la FIFA le dejó en claro que sólo son válidas las conquistas de 1930 como local y la del memorable "Maracanazo" de 1950 ante el anfitrión Brasil.

Desde la empresa PUMA, que vistió a Uruguay en la Copa del Mundo de Qatar 2022, notificaron en el 2021 a la AUF que, por pedido de la FIFA, debían quitar dos de las cuatro estrellas que vienen acompañando al escudo nacional. No obstante, los "charrúas" hicieron caso omiso y dejaron las cuatro en la remera hasta el momento. "Otro trofeo espera. El viaje comienza el viernes en el sorteo final. ¡No te lo pierdas!", anunció la entidad comandada por Infantino en sus perfiles formales, antes del sorteo del Mundial 2026.

Para la FIFA, Uruguay tiene oficialmente dos Mundiales obtenidos.

Cuántos Mundiales ganó cada Selección en la historia según la FIFA