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Los uruguayos enloquecieron contra Marcelo Bielsa en el Mundial 2026: "Es su culpa"

Los hinchas de "La Celeste" fulminan al entrenador argentino por el fracaso en la Copa del Mundo, al borde de la eliminación y con la necesidad del milagro frente a España.

22 de junio, 2026 | 10.54

La Selección de Uruguay fracasa en el Mundial 2026 y muchos hinchas culpan a Marcelo Bielsa, el entrenador argentino de 70 años. La "Celeste", que tiene dos títulos en la máxima cita, apenas empató 1-1 contra Arabia Saudita y 2-2 frente a Cabo Verde. Ahora, irá por el "milagro" ante España: deberá ganarle o al menos empatar, y que también igualen los asiáticos y los africanos.

A través de las redes sociales, fundamentalmente X (ex Twitter), Instagram y TikTok, algunos simpatizantes charrúas fulminaron al director técnico rosarino. De hecho, lo señalaron como el principal responsable de esta situación, aunque también lapidaron a los jugadores y a la Federación.

Lo concreto es que, hasta el momento, el conjunto sudamericano es una de las grandes decepciones de la Copa del Mundo que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. El proyecto deportivo global, por ahora, no dio los resultados esperados en una generación que ya no cuenta con las grandes estrellas como Luis Suárez, Diego Forlán y Edinson Cavani.

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Uruguay vs. España y Arabia Saudita vs. Cabo Verde jugarán al misma hora: el viernes 26 de junio a las 21 de Argentina. Para avanzar a los 16avos de final, "La Celeste" sólo dependerá de sí misma si derrota a "La Roja", una de las máximas candidatas al título en la Copa del Mundo. De no conseguir el milagro, el escenario será muy complejo para el bicampeón.

Los uruguayos le faltaron el respeto a Marcelo Bielsa en el Mundial 2026.

Si Uruguay no le gana a España, necesitará los siguientes resultados:

  • Si empata: que también empaten entre sí Cabo Verde y Arabia Saudita, siempre y cuando no sea por una cantidad de goles mayor (por ejemplo, si Uruguay empata 0-0, que la igualdad en el otro partido no sea más de 1-1).
  • Si pierde: quedará tercero sí o sí y deberá rezar para quedar como uno de los ocho mejores terceros entre los doce posibles, aunque sería casi imposible porque sólo sumaría dos puntos.
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