Los uruguayos enloquecieron contra Marcelo Bielsa en el Mundial 2026: "Es su culpa"

La Selección de Uruguay fracasa en el Mundial 2026 y muchos hinchas culpan a Marcelo Bielsa, el entrenador argentino de 70 años. La "Celeste", que tiene dos títulos en la máxima cita, apenas empató 1-1 contra Arabia Saudita y 2-2 frente a Cabo Verde. Ahora, irá por el "milagro" ante España: deberá ganarle o al menos empatar, y que también igualen los asiáticos y los africanos.
A través de las redes sociales, fundamentalmente X (ex Twitter), Instagram y TikTok, algunos simpatizantes charrúas fulminaron al director técnico rosarino. De hecho, lo señalaron como el principal responsable de esta situación, aunque también lapidaron a los jugadores y a la Federación.
Lo concreto es que, hasta el momento, el conjunto sudamericano es una de las grandes decepciones de la Copa del Mundo que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. El proyecto deportivo global, por ahora, no dio los resultados esperados en una generación que ya no cuenta con las grandes estrellas como Luis Suárez, Diego Forlán y Edinson Cavani.
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Qué necesita Uruguay para clasificar y cómo se define el Grupo H
Uruguay vs. España y Arabia Saudita vs. Cabo Verde jugarán al misma hora: el viernes 26 de junio a las 21 de Argentina. Para avanzar a los 16avos de final, "La Celeste" sólo dependerá de sí misma si derrota a "La Roja", una de las máximas candidatas al título en la Copa del Mundo. De no conseguir el milagro, el escenario será muy complejo para el bicampeón.
Si Uruguay no le gana a España, necesitará los siguientes resultados:
- Si empata: que también empaten entre sí Cabo Verde y Arabia Saudita, siempre y cuando no sea por una cantidad de goles mayor (por ejemplo, si Uruguay empata 0-0, que la igualdad en el otro partido no sea más de 1-1).
- Si pierde: quedará tercero sí o sí y deberá rezar para quedar como uno de los ocho mejores terceros entre los doce posibles, aunque sería casi imposible porque sólo sumaría dos puntos.