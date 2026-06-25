Kicillof valoró el desarrollo PyMe y aseguró que el modelo de Milei "es incompatible con la industria nacional"

En el acto que conmemora el Día Internacional de las Pymes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a cargar contra las políticas del presidente Javier Milei y recordó que desde la llegada de la administración libertaria al poder "se perdieron 340.000 puestos de trabajo formales" y "murieron 26 mil empresas“.

Kicillof fue uno de los oradores en el encuentro de “Innovación, competitividad y capacitación para un crecimiento estratégico” que organizó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en el Golden Center, en Parque Norte. Tras la bienvenida del jefe de Gobierno, Jorge Macri, con quien no hubo foto ni cruce, el mandatario peronista sostuvo que Argentina vive "una de las etapas de destrucción de capacidad productivas e industriales más profunda de la historia“.

El gobernador bonaerense prometió una exposición “bastante polémica”. “No espero que todos estén de acuerdo, pero sí espero despertar discusiones sobre las perspectivas y el futuro de las empresas en general y particularmente industriales“, dijo antes de comenzar su discurso.

El mandatario provincial trazó una línea de causalidad entre el cierre de empresas y el modelo económico impuesto por el Gobierno nacional a partir de cuatro indicadores: tipo de cambio atrasado, apertura importadora indiscriminada, tarifas elevadas y tasas de interés inaccesibles. “A eso, si le ponemos salarios bajos, jubilaciones bajas e ingresos bajos es el combo perfecto para destruir la industria argentina“, señaló sobre la pulverización del poder adquisitivo de los argentinos.

Luego, trazó un crudo diagnóstico de la actualidad sectorial: “Estamos viviendo una catástrofe. Todos los rubros que dan empleo, y donde proliferan las PyMEs nacionales, están en una crisis inmensa”. Para respaldar sus declaraciones, detalló el impacto de la recesión por sectores: "El comercio registra una caída histórica de cerca del 10%, con casos particulares como los supermercados que cayeron al 16%. La construcción registró un record histórico al descender un 23%, y la Industria un 11%", puntualizó.

“No es que algo esté fallando o que se requiera un poco más de tiempo: esta política económica busca estos resultados y, por ello, es incompatible con la industria nacional y el desarrollo de las pymes”, agregó. Más allá del panorama desalentador, el gobernador aseguró que “este es un momento de enormes oportunidades para la Argentina si toma buenas decisiones”. En esta línea, aseguró: “Es con los empresarios pyme argentinos que hay que construir una argentina mejor, es con políticas de Estado que piensen para adelante y no para atrás, es con universidad publica con ciencia y tecnología y con soberanía nacional”.

Macri defendió a las pequeñas y medianas empresas: "Es invertir cuando no hay certezas"

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, reafirmó este jueves el respaldo de la Ciudad a las pequeñas y medianas empresas y anunció la profundización de una agenda orientada a la baja de impuestos, la simplificación de trámites, las desregulaciones y el ordenamiento del espacio público.

"Buenos Aires no sería la misma sin cada PyME que todos los días levanta su persiana para construir y sostener esa cultura del trabajo que nos identifica", sostuvo el jefe de Gobierno. Y agregó: "Ser PyME no es solamente tener un negocio: es invertir cuando no hay certezas, es lucharla ante las crisis, es sostener el empleo y tener la capacidad de reconvertirse de manera constante".

Macri señaló que la Ciudad, que representa el 21% del Producto Bruto Interno nacional, mantiene su crecimiento estrechamente vinculado al desempeño del sector privado y al capital humano. En ese sentido, destacó que el desarrollo económico requiere reglas claras y un Estado que facilite la actividad productiva.

Durante su exposición, el mandatario porteño repasó las medidas impulsadas por su gestión para aliviar la carga sobre comerciantes y productores. Entre ellas destacó la creación del Régimen de Incentivo para la Mediana Inversión de la Ciudad de Buenos Aires (RIMI-CABA), destinado a promover la radicación y expansión de inversiones.

Además de Kicillof y Macri, fueron invitados funcionarios nacionales como el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, y el secretario de coordinacion productiva, Pablo Lavigne, y dirigentes gremiales como Jorge Sola y Cristian Jerónimo, de la CGT.

La CAME también apuntó contra la política de Milei

En línea con la exposición de Kicillof, el presidente de la CAME, Ricardo Diab, cuestionó el contexto adverso para el sector. “Nos han dicho que el camino es adaptarse. Eso no esta en discusión, pero adaptarse requiere condiciones. No queremos privilegios, pedimos un piso básico para competir“, aseguró.

En un contexto difícil para los comerciantes, Diab pidió mejores condiciones para las pymes y un “nuevo consenso fiscal” que abarque a las provincias y los municipios. En ese sentido, volvió a pedir que suspendan las ejecuciones fiscales. “Hoy a una pyme sin recaudación le llegan embargos que traban su accionar comercial“, denunció. Paralelamente, sostuvo que la “competencia desleal” no para de crecer.