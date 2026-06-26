Las negociaciones paritarias entre los sindicatos aceiteros y las cámaras empresarias del sector volvieron a cerrarse sin resultados. Después de una extensa reunión de casi doce horas, las partes no alcanzaron un entendimiento sobre la recomposición salarial y acordaron retomar las conversaciones el próximo lunes 29 de junio, en una nueva audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo.

El encuentro se desarrolló en un contexto de máxima tensión, luego de varias semanas de negociaciones, una conciliación obligatoria y la advertencia de nuevas medidas de fuerza por parte de los gremios si no hay avances en la discusión salarial.

Al finalizar la audiencia, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso informaron que, por pedido de la autoridad laboral, se dispuso un cuarto intermedio hasta el lunes a las 13.30 y se instó a ambas partes a preservar la paz social mientras continúan las negociaciones.

Desde las organizaciones sindicales remarcaron que mantienen el objetivo de alcanzar una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector y aseguraron que continuarán negociando para lograr una propuesta que responda a las necesidades de las familias aceiteras.

Un conflicto que lleva varias semanas

La disputa comenzó a fines de mayo, cuando los gremios lanzaron un paro nacional en reclamo de una mejora salarial. Frente a esa situación, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para suspender las medidas de fuerza y abrir una instancia formal de diálogo entre sindicatos y empresas.

Durante ese período se realizaron distintas audiencias, aunque ninguna permitió acercar posiciones de manera definitiva. Incluso, la conciliación fue prorrogada para evitar que el conflicto impactara sobre la actividad de las plantas industriales y los puertos exportadores en plena campaña agrícola.

El principal punto de desacuerdo continúa siendo el esquema de actualización salarial. Los sindicatos reclaman una recomposición cercana al 20% que compense la pérdida del poder de compra acumulada en los últimos meses.

Del otro lado, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) proponen un mecanismo de incrementos mensuales atados a la inflación medida por el Indec, con el argumento de que ese sistema garantizaría el mantenimiento del salario real.

Expectativa por la reunión del lunes

La nueva audiencia será determinante para intentar destrabar un conflicto que preocupa tanto al sector sindical como a la cadena agroexportadora. Si bien las partes mantienen abierto el canal de diálogo, la posibilidad de que se reactiven medidas de fuerza continúa latente en caso de que no haya una propuesta que satisfaga los reclamos gremiales.

La definición es seguida de cerca por el complejo exportador, ya que cualquier interrupción de la actividad podría afectar el ritmo de embarques y el ingreso de divisas en uno de los principales sectores generadores de dólares para la economía argentina.