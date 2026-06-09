Obra pública formoseña: la provincia multiplicó su capacidad de producción de agua potable en un 660%

Gracias a las obras e inversiones impulsadas por el Gobierno de Gildo Insfrán, Formosa incrementó su capacidad de producción de agua potable de 50 millones de litros diarios en 1995 a más de 380 millones en la actualidad. Además, más del 97% de las viviendas cuentan hoy con conexión domiciliaria al servicio.

El administrador del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP), Julio César Vargas Yegros, destacó a Agenfor que actualmente el servicio alcanza a 104 localidades del territorio provincial, más del doble de las 51 comunidades que recibían abastecimiento hace tres décadas. El funcionario señaló que estos avances fueron expuestos por el gobernador Gildo Insfrán durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, el pasado 1 de marzo.

Según detalló Vargas Yegros, en 1995 la infraestructura permitía producir alrededor de 50 millones de litros de agua por día. En contraste, el sistema actual tiene capacidad para generar más de 380 millones de litros diarios, consolidando una expansión sostenida del servicio en todo el territorio.

Red de distribución

La ampliación también se refleja en la red de distribución. Mientras que en la década de 1990 existía cerca de un millón de metros lineales de cañerías, actualmente la provincia cuenta con aproximadamente 3.200 kilómetros de redes distribuidoras y acueductos, lo que permitió alcanzar una cobertura superior al 97% de los hogares formoseños.

El titular del SPAP destacó además la construcción de reservorios en distintos puntos de la provincia para almacenar agua de lluvia y excedentes provenientes de los ríos Pilcomayo y Bermejo. Estas obras forman parte de una estrategia integral de gestión de los recursos hídricos.

En el oeste provincial, especialmente en el departamento Ramón Lista, Vargas Yegros remarcó que todas las comunidades criollas y originarias disponen de acceso al agua potable. Allí, el abastecimiento depende exclusivamente de fuentes subterráneas.

En ese marco, informó que recientemente se habilitaron cinco nuevas perforaciones en Pozo de Maza y adelantó que próximamente comenzará la construcción de otra perforación en cercanías de El Palmar, con el objetivo de fortalecer el suministro para la localidad de El Potrillo.

Finalmente, el funcionario sostuvo que la gestión de los recursos hídricos constituye uno de los ejes centrales del modelo de desarrollo provincial. "Es una convicción del Gobierno de Formosa garantizar el acceso al agua potable como un servicio esencial para todos los habitantes", afirmó.

Asimismo, aseguró que la provincia continuará ejecutando obras con recursos propios para mejorar la calidad y la eficiencia del servicio en todo el territorio, independientemente del lugar donde residan los formoseños.