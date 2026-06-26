Una relación de 75 años llega a su fin el próximo 31 de diciembre.

Son muy pocas las alianzas entre marcas deportivas y clubes que disponen de más de 50 años de trabajo en conjunto. Una de ellas llegará a su fin el próximo 31 de diciembre porque Alemania confirmó que dejará de vestirse con Adidas y lo hizo con una serie de publicidades difundidas en las redes sociales mientras suma minutos en el Mundial. Un cambio que esconde un enorme secreto detrás para justificar semejante decisión.

Después de 75 años de relación, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) confirmó que el contrato con la marca de las tres tiras llegará a su fin en diciembre y que a partir de enero del 2027 se iniciará un nuevo camino de la mano de Nike. Una decisión que despertó varios comentarios en el país y que recibió varias críticas hasta de funcionarios públicos porque manifestaron que se trataba de una tradición, además de ir en contra de una identidad cultural.

“Hizo, con diferencia, la mejor oferta económica y, además, impresionó con el contenido de su visión, que también incluía un claro compromiso de apoyar el deporte amateur y de base, así como el desarrollo sostenible del fútbol femenino en Alemania”, expresan desde la federación europea sobre la determinación de cambio en lo que respecta al sponsor técnico. De acuerdo con los rumores que se mencionan, el ingreso en euros será de 100 millones.

Uno de los principales motivos que se desprende sobre la decisión es que la DFB disponía de una pérdida de 20 millones que la marca estadounidense se ofreció a cubrir con su propuesta. No es la primera vez que acerca una oferta para que el conjunto alemán cambie de sponsor técnico, debido a que en el 2007 llegó a colocar una propuesta formal de 50 millones de dólares, pero la misma fue rechazada porque la intención era prolongar el acuerdo con Adidas.

"El fútbol alemán no es un peón en las batallas corporativas internacionales. El comercio no lo es todo. A pesar de todos los desafíos económicos, la DFB se habría beneficiado de una mayor sencillez", expresó Markus Söder, primer ministro del estado de Baviera. A pesar de las quejas, el acuerdo se encuentra más que confirmado y la campaña publicitaria ya se hace ver en las redes sociales.

Uno de los primeros avisos que se difundió es un video donde se puede observar la presencia de un cartel gigante ubicado en la zona portuaria de New Jersey, Estados Unidos. Además, la pieza audiovisual cuenta con la participación de Mario Götze. Lo particular es que se puede apreciar cuál será el primer modelo lanzado por Nike, pero el mismo se encuentra blureado. Un mensaje de que el mismo se mantendrá en secreto hasta que no culmine el trato con Adidas.

Como respuesta a esta relación que llega a su fin, la marca de las tres tiras aprovechó la presencia de Alemania en el Mundial para lanzar una colección especial que busca recordar los mejores diseños que fueron lanzados durante los 75 años que el acuerdo se mantuvo vigente. Se estima que en los próximos meses habrá nuevos lanzamientos para aquellos hinchas que busquen guardar camisetas.

¿Quién será el adversario de Alemania en 16avos de final?

Uno de los primeros equipos en lograr la clasificación a los 16avos de final fue Alemania, después de que goleara a Cabo Verde y le ganara sobre la hora a Costa de Marfil. Sin embargo, no hay conocimiento sobre su adversario en la siguiente ronda. Esto es producto de que necesita esperar algunos resultados para que la tabla de los mejores terceros quede establecida.

De acuerdo con el cuadro oficial de la FIFA, el rival del conjunto germano podría salir del equipo mejor posicionado entre los grupos A, B, C, D y F. Al revisar las zonas, es posible encontrar a Corea del Sur, Bosnia, Escocia, Paraguay y Suecia.