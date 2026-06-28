Atenta la Selección Argentina por Cabo Verde: la revolución africana en el Mundial 2026

Atenta Argentina: el dato de Cabo Verde y los seleccionados africanos que alerta al combinado de Lionel Scaloni.

La clasificación de Cabo Verde, próximo rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026, a los dieciseisavos de final del certamen fue un llamado de atención para el conjunto que dirige técnicamente Lionel Scaloni. A pesar de quedar sorteado en un grupo con España y Uruguay, el pequeño combinado africano mostró un buen nivel y se clasificó en segundo lugar a la próxima instancia, en línea con una tendencia muy meritoria del resto de los seleccionados del continente: nueve de los diez que disputan el certamen lograron superar la fase de grupos.

A excepción de Túnez, que nunca logró hacer pie en una zona difícil junto con Países Bajos, Japón y Suecia, el resto de los elencos africanos se metió en la ronda de 32 que comenzará a jugarse este domingo. Entre ellos se encuentra Cabo Verde, el siguiente contrincante de la 'Albiceleste' que ya demostró que puede complicar a selecciones de mayor nivel.

De 10 países africanos en el Mundial 2026, 9 clasificaron a 16avos de final

Senegal

Tuvo un comienzo dificultoso con duras derrotas ante Francia y Noruega, pero reaccionó en la última fecha con una contundente goleada por 5 a 0 sobre Irak para quedarse con el tercer puesto del Grupo I.

Ghana

Integró un Grupo L muy parejo y logró avanzar como uno de los mejores terceros, pese a caer 2-1 ante Croacia en la jornada final.

Argelia

Compartió el Grupo J con la Selección Argentina y selló su clasificación tras un vibrante empate 3 a 3 frente a Austria en la última jornada, que le permitió acceder a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros gracias a la diferencia de gol.

Marruecos

El conjunto semifinalista de la edición de Qatar 2022 confirmó el gran nivel mostrado en los últimos años y terminó entre los clasificados del Grupo C igualando en puntos con Brasil. De esta manera, se consolidó como una de las selecciones africanas con mayores aspiraciones en el torneo.

Sudáfrica

Después del flojo nivel demostrado en el partido inaugural, que finalizó con derrota frente a México, fue una de las revelaciones de la primera fase. Se metió en dieciseisavos de final tras igualar con República Checa y vencer de forma inesperada a Corea del Sur en el cierre del grupo.

Costa de Marfil

Finalizó entre los dos primeros del Grupo E y ratificó su candidatura con una actuación sólida, impulsada por el destacado rendimiento de figuras como el joven Yan Diomandé o Nicolas Pépé.

Costa de Marfil quedó segundo en el Grupo E y ahora enfrentará a Noruega en 16vos de final.

Egipto

Superó un exigente Grupo G y avanzó a la siguiente ronda de forma invicta luego de vencer a Nueva Zelanda e igualar ante dos complicados contrincantes como Bélgica e Irán.

Cabo Verde

En su debut mundialista, el próximo rival de la 'Albiceleste' en la competición firmó una campaña histórica. Clasificó desde el Grupo H y se transformó en una de las grandes revelaciones del certamen.

República Democrática del Congo

Consiguió una remontada clave por 3 a 1 sobre Uzbekistán en la última fecha del Grupo K y avanzó como uno de los mejores terceros, otro resultado que reforzó el extraordinario desempeño africano.

El posible camino de la Selección Argentina en el Mundial

• 16avos de final - Viernes 3 de julio a las 19 horas de Argentina (Miami).

vs. Cabo Verde.

• 8vos de final - martes 7 de julio a las 13 horas (Atlanta).

vs. Australia/Egipto.

• 4tos de final - sábado 11 de julio a las 22 horas (Kansas City).

vs. Suiza/Argelia/Colombia/Ghana.

• Semifinal - miércoles 15 de julio a las 16 horas (Atlanta).

vs. Brasil-Japón/Noruega-Costa de Marfil/México-Ecuador/Inglaterra-Congo.

• Final - domingo 19 de julio a las 16 horas (New York/New Jersey).

vs. España-Austria/Alemania-Paraguay/Francia-Suecia/Sudáfrica-Canadá/Países Bajos-Marruecos/Estados Unidos-Bosnia/Croacia-Portugal/Bélgica-Senegal.