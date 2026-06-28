Russell gana el Gran Premio de Austria de la F1 y recorta la ventaja de Antonelli

Gran Premio de Austria

El piloto británico George Russell ganó ‌el domingo ‌el Gran Premio de Austria desde la pole position, reduciendo así a 40 puntos la ventaja de su compañero de ​equipo en ⁠Mercedes, el italiano Kimi ‌Antonelli, en la clasificación ⁠general de ⁠la Fórmula 1.

Max Verstappen terminó a 1,6 segundos, tras sufrir ⁠un accidente en la ​sesión de clasificación ‌y salir quinto, ‌en el circuito local ⁠de su equipo, Red Bull, mientras que Antonelli quedó tercero, a ​0,3 ‌segundos, tras una emocionante remontada hasta la línea de meta.

Esta victoria fue la segunda de ⁠Russell en la temporada, tras imponerse en la primera carrera en Australia, y la séptima de Mercedes en las ocho pruebas disputadas hasta ‌la fecha.

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Antonelli suma 171 puntos frente a los 131 de Russell, mientras que Lewis Hamilton, de Ferrari —quinto el ‌domingo tras rodar en segunda posición y batallar rueda ‌a rueda ⁠con Verstappen—, cuenta con 125.

Con información de Reuters