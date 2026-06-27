Intentos de Machado por volver a Venezuela tras terremotos frustran a autoridades EEUU, dice funcionario Casa Blanca

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, asiste a una conferencia de prensa en Washington

Un nuevo intento de la líder de la oposición venezolana María Corina Machado para obtener ayuda de ‌Estados Unidos con el ‌fin de regresar a su país tras los devastadores terremotos que han sacudido el país sudamericano está frustrando a funcionarios de alto rango de Washington, dijo el sábado un funcionario de la Casa Blanca.

Machado se ha puesto en contacto en los últimos días con varios responsables del Gobierno estadounidense, ​entre ellos de ⁠la Casa Blanca, el Departamento de Estado y varios miembros ‌del Congreso, para pedirles ayuda a fin ⁠de facilitar su regreso a Venezuela, ⁠explicó el funcionario a Reuters bajo condición de anonimato.

Esta semana, dos terremotos consecutivos sacudieron Venezuela, causando la muerte de más de ⁠900 personas. Machado abandonó Venezuela en diciembre, desafiando una ​prohibición de viajar que se prolongaba desde ‌hacía una década, para recibir ‌el Premio Nobel de la Paz, tras haber vivido ⁠principalmente en la clandestinidad durante más de un año a raíz de las controvertidas elecciones de 2024.

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"Apoyamos su regreso a Venezuela, pero ¿tiene que ser 24 horas después de una ​catástrofe humanitaria ‌de gran magnitud en la que el número de víctimas mortales sigue aumentando?", dijo el funcionario de la Casa Blanca.

Un portavoz de Machado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Estados Unidos detuvo al ⁠expresidente Nicolás Maduro en enero, lo que despertó en algunos de sus opositores la esperanza de que Machado, de 58 años, desempeñe un papel central en la gestión del país.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó en su lugar a Delcy Rodríguez, antigua vicepresidenta de Maduro, alegando que Machado no ‌contaba con el apoyo necesario para dirigir el país a corto plazo.

Machado ha estado reclamando elecciones libres y justas y, antes de los terremotos de esta semana, afirmó que esperaba regresar a su país a finales de este año. Desde que ‌abandonó Venezuela, Machado ha residido principalmente en Estados Unidos.

Estados Unidos ha puesto en marcha una iniciativa de ayuda a Venezuela tras los ‌terremotos.

Un portavoz del ⁠Departamento de Estado dijo que Estados Unidos ha movilizado equipos de búsqueda y rescate, está coordinando ​el envío de suministros médicos y ha destinado 150 millones de dólares en ayuda humanitaria.

Con información de Reuters