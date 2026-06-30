La nueva película de los Minions se traslada al Hollywood de los años 20

Un asistente sostiene un peluche de los Minions en el estreno de "Minions & Monsters" en Los Ángeles, California, EEUU

La nueva película de los Minions de Illumination se sitúa en el Hollywood de los años 20, un cambio de rumbo con el que el animador ‌francés Pierre Coffin espera dar un ‌aire fresco a una franquicia de animación de larga trayectoria que se ha convertido en una de las marcas más importantes de Universal en el ámbito del cine, los parques temáticos y los productos derivados.

Cuando el director general del estudio de animación Illumination, Chris Meledandri, presentó la idea de la comedia animada precuela "Minions & Monsters" ("Minions & Monstruos" en Hispanoamérica), Coffin buscó inmediatamente formas de ampliar la historia.

"Simplemente intentaba que todo me resultara más interesante, porque no quería ​hacer otra película de ⁠los 'Minions'", explicó Coffin a Reuters.

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El concepto inicial de la película, que se estrena en ‌los cines este miércoles, presentaba a las ficticias criaturas amarillas con forma ⁠de pastilla —los Minions— embarcándose en la búsqueda de amos ⁠monstruosos.

Pero Coffin vio la oportunidad de añadir un escenario más característico.

"Se me ocurrió la idea de: 'Oye, ¿no sería genial que la historia tuviera lugar en los años 20 en Hollywood? Porque ⁠eso les daría un escenario fantástico'", recordó Coffin.

La combinación de la visión de ​Meledandri como productor y la aportación creativa de Coffin llevó ‌finalmente a que "Minions & Monsters" se ambientara en 1920, ‌48 años antes de los acontecimientos representados en la película de 2015 "Minions".

La franquicia ⁠de los Minions surgió a raíz del éxito de la película de animación de 2010 "Gru: mi villano favorito", que dio lugar a tres secuelas y tres precuelas derivadas, todas ellas distribuidas por Universal.

Más allá de la gran pantalla, la franquicia también ha inspirado atracciones temáticas, ​experiencias gastronómicas, productos ‌derivados y encuentros con los personajes en Minion Land, en los parques de Universal Studios de Orlando y Los Ángeles.

Daniel Loria, vicepresidente de estrategia de contenidos y director editorial de Boxoffice Pro, prevé que la recaudación total del fin de semana de estreno, de cinco días de duración en Estados Unidos, se ⁠sitúe entre los 80 y los 95 millones de dólares, lo que la convertiría en la película más taquillera del fin de semana.

En "Minions & Monsters", la historia sigue a los Minions y su búsqueda de un maestro de los monstruos que se convierte en una aventura inesperada: rodar su propia película de monstruos en el Antiguo Hollywood.

El reparto de voces de la película incluye a Coffin como los Minions, junto a Allison Janney, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg, Zoey Deutch y ‌Bobby Moynihan.

Eisenberg dijo que, aunque la película está dirigida a un público más joven, ofrece algo para espectadores de todas las edades.

"Mi hijo se reía con todas las bromas infantiles, pero yo me sorprendí a mí mismo admirando de verdad las referencias a películas antiguas", comentó Eisenberg.

Para Deutch, el atractivo perdurable de los Minions reside en su encanto universal: su mezcla de ternura, ‌humor y rareza, combinada con su idioma único conocido como "minionés".

Aunque reconoció que ella misma no habla ese idioma, Deutch dijo que admira a los creadores de contenido que lo han dominado. También conocido ‌como "lenguaje del plátano", el ⁠minionés incorpora palabras y frases de idiomas reales.

"Se ve a algunos de estos influencers que cantan en minionés", dijo Deutch.

"Hay una chica a la ​que me muero de ganas de conocer. Es un genio. Ha elaborado un diccionario de este idioma, lo habla y es muy divertida. Graba vídeos y canta", añadió Deutch.

Con información de Reuters