Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy martes 30 de junio

Los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de CABA y la Provincia de Buenos Aires se mantienen actualizados para la jornada de hoy, martes 30 de junio. A continuación, los valores promedio por empresa y producto reportados en los surtidores.
Precios YPF
- Nafta Súper: $2.048,00
- Nafta Premium: $2.262,00
- Gasoil Común: $2.115,00
- Gasoil Premium: $2.323,00
- GNC: $720,81
Precios Shell
- Nafta Súper: $2.115,00
- Nafta Premium: $2.413,00
- Gasoil Común: $2.180,00
- Gasoil Premium: $2.489,00
- GNC: $644,50
Precios Axion
- Nafta Súper: $2.099,00
- Nafta Premium: $2.429,00
- Gasoil Común: $2.189,00
- Gasoil Premium: $2.469,00
- GNC: $550,00
Precios Puma
- Nafta Súper: $2.027,00
- Nafta Premium: $2.406,00
- Gasoil Común: $2.180,00
- Gasoil Premium: $2.446,00
- GNC: $569,00
Precios VOY
- Nafta Súper: $2.030,00
- Nafta Premium: $2.223,00
- Gasoil Premium: $2.389,00
- GNC: $709,00
Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.