Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy martes 30 de junio

Los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de CABA y la Provincia de Buenos Aires se mantienen actualizados para la jornada de hoy, martes 30 de junio. A continuación, los valores promedio por empresa y producto reportados en los surtidores.

Precios YPF

Nafta Súper: $2.048,00

Nafta Premium: $2.262,00

Gasoil Común: $2.115,00

Gasoil Premium: $2.323,00

GNC: $720,81

Precios Shell

Nafta Súper: $2.115,00

Nafta Premium: $2.413,00

Gasoil Común: $2.180,00

Gasoil Premium: $2.489,00

GNC: $644,50

Precios Axion

Nafta Súper: $2.099,00

Nafta Premium: $2.429,00

Gasoil Común: $2.189,00

Gasoil Premium: $2.469,00

GNC: $550,00

Precios Puma

Nafta Súper: $2.027,00

Nafta Premium: $2.406,00

Gasoil Común: $2.180,00

Gasoil Premium: $2.446,00

GNC: $569,00

Precios VOY

Nafta Súper: $2.030,00

Nafta Premium: $2.223,00

Gasoil Premium: $2.389,00

GNC: $709,00

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.