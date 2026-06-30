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Precio de la nafta en CABA y PBA: a cuánto cotizan los combustibles hoy martes 30 de junio

Conocé los precios promedio de nafta, gasoil y GNC en CABA y PBA para hoy martes 30 de junio. Datos de YPF, Shell, Axion, Puma, Gulf y VOY.

30 de junio, 2026 | 08.21

Los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de CABA y la Provincia de Buenos Aires se mantienen actualizados para la jornada de hoy, martes 30 de junio. A continuación, los valores promedio por empresa y producto reportados en los surtidores.

Precios YPF

  • Nafta Súper: $2.048,00
  • Nafta Premium: $2.262,00
  • Gasoil Común: $2.115,00
  • Gasoil Premium: $2.323,00
  • GNC: $720,81

Precios Shell

  • Nafta Súper: $2.115,00
  • Nafta Premium: $2.413,00
  • Gasoil Común: $2.180,00
  • Gasoil Premium: $2.489,00
  • GNC: $644,50

Precios Axion

  • Nafta Súper: $2.099,00
  • Nafta Premium: $2.429,00
  • Gasoil Común: $2.189,00
  • Gasoil Premium: $2.469,00
  • GNC: $550,00

Precios Puma

  • Nafta Súper: $2.027,00
  • Nafta Premium: $2.406,00
  • Gasoil Común: $2.180,00
  • Gasoil Premium: $2.446,00
  • GNC: $569,00

Precios VOY

  • Nafta Súper: $2.030,00
  • Nafta Premium: $2.223,00
  • Gasoil Premium: $2.389,00
  • GNC: $709,00

Los valores expresados representan el promedio de los precios que las empresas informan al Gobierno nacional, según lo establecido por la resolución 314/2016 del ex Ministerio de Energía.

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