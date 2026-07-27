Elecciones en Santiago del Estero: más de 598 mil personas votarán el próximo 2 de agosto

El próximo domingo 2 de agosto se realizarán las elecciones municipales en 26 jurisdicciones de Santiago del Estero, donde 598.673 electores estarán habilitados para votar y renovar autoridades locales. Los ciudadanos elegirán intendentes, concejales e integrantes de una comisión municipal en un proceso que definirá el nuevo mapa político de distintos distritos de la provincia.

De acuerdo con el cronograma electoral, la Dirección Electoral provincial dispuso un amplio operativo para garantizar el desarrollo de la jornada. Se habilitarán 225 establecimientos educativos como centros de votación, donde funcionarán 1.734 mesas distribuidas en todo el territorio santiagueño. El despliegue también incluirá a autoridades de mesa, fiscales partidarios, personal del Correo Argentino y efectivos afectados al operativo de seguridad.

Las elecciones alcanzarán municipios de primera, segunda y tercera categoría, donde se renovarán intendencias, concejalías y una comisión municipal. La jornada representa uno de los principales acontecimientos institucionales del año para la provincia y será determinante para la conformación de los gobiernos locales.

En ese marco, el padrón definitivo ya se encuentra disponible para consulta. Los electores pueden verificar su establecimiento de votación, número de mesa y orden asignado antes de concurrir a emitir su voto el próximo domingo.

Con la campaña electoral llegando a su fin, comenzará el período de veda previo a las elecciones municipales del domingo. Durante ese lapso quedarán suspendidas las actividades proselitistas y la difusión de propaganda electoral, en cumplimiento de la normativa vigente. De esta manera, Santiago del Estero ingresará en la etapa final antes de una jornada en la que más de 598 mil ciudadanos estarán habilitados para definir a las nuevas autoridades locales.

Dónde se votará y qué municipios eligen autoridades

Los municipios de primera categoría que elegirán autoridades son Capital, La Banda, Termas de Río Hondo, Añatuya y Frías. En tanto, los de segunda categoría son Quimilí, Fernández, Loreto y Monte Quemado.

Por su parte, los municipios de tercera categoría que irán a las urnas son Bandera, Campo Gallo, Colonia Dora, Forres, Los Juríes, Los Telares, Nueva Esperanza, Pampa de los Guanacos, Pinto, Pozo Hondo, San Pedro de Guasayán, Selva, Sumampa, Suncho Corral, Tintina y Villa Ojo de Agua. Además, también se elegirá comisionado municipal en Donadeu.

La elección en Bandera tendrá un único candidato a intendente. Sin embargo, los vecinos también deberán elegir a los integrantes del Concejo Deliberante, donde sí habrá competencia entre distintas listas. En Donadeu, en tanto, se votará para comisionado municipal.