Santiago del Estero alcanzó el mejor desempeño fiscal de Argentina en el período 2023-2025: los detalles

La provincia de Santiago del Estero lideró el ranking nacional de eficiencia al registrar el mayor superávit corriente de la Argentina, la tasa más alta de inversión pública en su gasto total y un nivel casi nulo de endeudamiento. Estos datos se desprenden de un estudio realizado por la Fundación Mediterranea-IERAL sobre indicadores fiscales entre 2023 y 2025 revela que el conjunto de las provincias aumentó sus erogaciones por encima de sus recursos.

El informe analiza la dinámica fiscal del conjunto de provincias argentinas en un contexto de contracción económica. Entre el período de los años comprendidos entre 2023 y 2025, los ingresos totales cayeron un 10,3% en términos reales, mientras que los gastos lo hicieron en un 9,4%, lo que evidencia un ajuste incompleto y desequilibrios persistentes.

En paralelo, el sector público nacional aplicó una corrección más agresiva, con una caída del gasto del 27,6% frente a una reducción de ingresos del 8,1%, marcando una diferencia estructural en la velocidad del ajuste. El resultado es un sistema provincial tensionado, donde la caída de recursos no se compensó plenamente con recortes equivalentes en el gasto.

Más eficiente del país

En este escenario generalizado de deterioro fiscal, Santiago del Estero se desmarca del promedio nacional y encabeza el ranking de desempeño fiscal 2025. La provincia logró un superávit corriente del país, la tasa más alta de inversión pública sobre el gasto total y un nivel casi nulo de endeudamiento

Además, en 2024 alcanzó un superávit financiero consolidado equivalente al 0,1% del PBI, resultado de un ajuste del gasto del 14,9% frente a una caída de ingresos del 12,8%. Este desempeño la posiciona dentro de la denominada “Zona Verde” del informe, que agrupa a las jurisdicciones con mejores indicadores fiscales.

El ranking provincial de desempeño fiscal

El estudio elabora un índice compuesto por 10 indicadores que evalúan variables clave como el superávit fiscal, la inversión pública, la rigidez del gasto y el nivel de endeudamiento. A partir de esa metodología, se construyó un ranking que ordena el desempeño de las jurisdicciones provinciales en el actual contexto económico.

El resultado final ubica en primer lugar a Santiago del Estero, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Luis, Santa Fe, San Juan, Córdoba, Mendoza y Formosa.

El informe pone en evidencia fuertes disparidades en la gestión fiscal entre provincias y marca diferencias significativas en la capacidad de adaptación de cada distrito frente al nuevo escenario económico.