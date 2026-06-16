Misiones avanza con una reestructuración estatal para mejorar servicios y optimizar recursos provinciales

Con el fin optimizar el uso de los recursos públicos y fortalecer el funcionamiento del Estado provincial, el Gobierno de Misiones anunció un proceso de reorganización y estructura estatal que contempla la reducción de ministerios e integración de distintas áreas de gestión.

"Instruí al Ministerio de Hacienda para que, a través de la Dirección de Presupuesto, avance en la reestructuración y reorganización de los ministerios y áreas de Gobierno de cara al Presupuesto General de la Provincia para el ejercicio del 2027", expresó el mandatario en su cuenta personal de X.

Asimismo, Passalacqua remarcó que tiene "la responsabilidad de consolidar un Estado cada vez más cercano, austero y eficiente", y señaló que el objetivo es lograr que el Gobierno optimice los recursos públicos al eliminar "superposiciones y garantizando un mejor servicio a la gente".

Más eficiencia y apoyo a sectores productivos

El ministro Coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, explicó que la medida forma parte de una estrategia destinada a construir una administración más eficiente y cercana a las necesidades de los ciudadanos. "Son decisiones que lleva adelante el Gobernador en pos de cuidar los recursos de los misioneros", afirmó.

Según indicó el funcionario, la reestructuración apunta a consolidar un esquema de trabajo más dinámico y operativo. "Se está reestructurando. En un lapso pronto se anunciará justamente cómo se distribuirán algunas cuestiones", señaló. Asimismo, sostuvo que los cambios estarán orientados a “unificar algunas cuestiones que hacen a ser más operativos para el Gobierno”.

Sartori también se refirió al escenario que atraviesan los municipios y destacó el acompañamiento de la Provincia frente a la falta de recursos nacionales destinados a inversiones y obra pública. En ese sentido, remarcó el trabajo que se realiza para atender demandas vinculadas a infraestructura, seguridad vial y mantenimiento de servicios esenciales.

Además, señaló que el Gobierno provincial analiza distintas herramientas para sostener proyectos considerados estratégicos, entre ellos la intervención prevista en el tramo Alem-Campo Viera de la Ruta Nacional 14, junto con mecanismos de financiamiento y créditos destinados a impulsar obras de infraestructura.

Finalmente, el funcionario destacó las reuniones que el gobernador mantiene con representantes de distintos sectores productivos y gremiales para promover la actividad económica. "En forma continua, el Gobernador está reuniéndose con todos los sectores para poder reactivar la economía", sostuvo, al referirse a una agenda que busca fortalecer la construcción, la inversión y la generación de empleo en toda la provincia.