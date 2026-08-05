Con $2.176 millones, Kicillof entregó viviendas y apuntó contra la paralización de 16 mil casas por orden de Milei

Tras una inversiones de 2.176 millones de pesos, el gobernador Axel Kicillof encabezó este miércoles en General La Madrid la entrega de viviendas destinadas a familias del distrito y entregó más de 270 escrituras gratuitas. Además cuestionó la paralización de la obra pública de Javier Milei.

Durante su discurso, el gobernador cuestionó la decisión del Gobierno nacional de frenar la obra pública y aseguró que esa política afecta directamente a las familias bonaerenses. "Hoy esto vale el doble porque lo hacemos en un contexto donde el Gobierno nacional decidió parar toda la obra pública: dejó abandonadas más de 16.000 viviendas y 80 obras en escuelas de nuestra provincia", señaló

Cabe destacar que cada unidad cuenta con una superficie de 60 metros cuadrados y dispone de servicios de electricidad, agua potable, desagües cloacales y gas envasado. Además, sostuvo que la situación económica golpea especialmente a trabajadores, pequeñas y medianas empresas, productores y al sector turístico.

"Como consecuencia de las políticas económicas, millones de familias argentinas se tuvieron que endeudar: no lo hicieron para especular, sino para acceder a cuestiones básicas y sobrevivir el día a día", detalló el mandatario.

Acompañado por la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y el intendente Martín Randazzo, el mandatario sostuvo que la Provincia continúa con la ejecución políticas de infraestructura y acceso a derechos pese al contexto económico nacional.

Críticas a la gestión nacional

Además de las 28 viviendas, La jornada incluyó además la entrega de 277 escrituras gratuitas, la recorrida por obras de ampliación en establecimientos educativos y la firma de un convenio para ampliar el Centro Universitario local.

"Vinimos a General La Madrid a dar respuestas concretas a problemas de los vecinos y vecinas: entregamos viviendas, recorrimos obras de ampliación de escuelas y firmamos convenios para potenciar el acceso a la educación superior en el distrito", afirmó Kicillof.

Obras y educación

En el marco de la visita, Kicillof recorrió las nuevas instalaciones de la Escuela Primaria N.º 8 y supervisó el avance de la ampliación de la Escuela Secundaria Técnica N.º 1, donde se construyen seis nuevas aulas, dependencias administrativas y un patio.

Asimismo, el Gobierno bonaerense firmó un convenio con el municipio para ampliar el Centro Universitario del Programa Puentes, con el objetivo de fortalecer la oferta de educación superior en el distrito.

Por su parte, el intendente Martín Randazzo destacó el trabajo conjunto entre el municipio y la Provincia. "Las viviendas, las escrituras y las obras en educación son una muestra del compromiso con nuestra comunidad", sostuvo y valoró la decisión del gobernador de acompañar a los municipios "más allá de las diferencias políticas".

Defensa de la inversión pública

Sobre el cierre del acto, Kicillof volvió a diferenciar la política provincial de la estrategia del Gobierno nacional y aseguró que continuará reclamando los recursos que, según afirmó, le corresponden a Buenos Aires.

"Frente a un Gobierno nacional que nos quita los recursos para hacerle favores a los banqueros y busca regalar nuestras riquezas, en la Provincia trabajamos con todos los intendentes, sean del partido que sean, pensando en el bienestar de la gente", sostuvo.

Finalmente, reafirmó el compromiso de su gestión con la inversión pública y aseguró que continuará con las políticas públicas para garantizar el acceso a la vivienda, la educación y el arraigo en todo el territorio bonaerense.