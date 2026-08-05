La ciudad de Buenos Aires tiene muchísimas propuestas, pero para quienes disfrutan de la música local y quieren cuidar sus bolsillos, llega una iniciativa clave: "Íconos del rock", un concierto gratuito en la Casa de la Cultura porteña con canciones inolvidables de la música argentina.

Así será el concierto gratuito con canciones icónicas del rock argentino

El concierto será el próximo sábado 8 de agosto desde las 20 hs y hará un recorrido por canciones inolvidables de Luis Alberto Spinetta, Charly García, Fito Páez, Soda Stereo, Los Abuelos de la Nada, Serú Girán y otros grandes referentes del cancionero argentino.

La propuesta estará liderada por Sol Feige como cantante invitada, quien estará acompañada de Erica Di Salvo y Juri Nakamura en violines, Esteban Fioroni en viola y Ulises Di Salvo en cello, acompañados por Patricio Villarejo en guitarra y Guido Spina en piano. La dirección está a cargo de Patricio Villarejo.

Se trata de una oportunidad para reencontrarse con grandes clásicos que atravesaron generaciones, pero desde una versión más moderna y con el estilo de X-Strings Ensamble donde las cuerdas, el piano y la voz generan diferentes texturas sonoras. El concierto invita a vivir y escuchar en vivo canciones que son símbolo de diferentes épocas y universos del rock nacional.

¿Cómo adquirir las entradas para el concierto homenaje?

Las entradas para Íconos del rock son libres y gratuitas, es decir, que no requieren reserva previa, pero están atadas a la capacidad de la sala en la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, ciudad de Buenos Aires). Por eso, es clave acercarse temprano para poder asegurarse un lugar y disfrutar del espectáculo.

Quienes no tengan la oportunidad de acercarse este sábado, pero disfrutan del rock nacional, van a tener una segunda chance el siguiente sábado, ya que el 15 de agosto se realizará un concierto exclusivamente en homenaje a Charly García. Con la voz de Valen Otero se podrán disfrutar de canciones que ya forman parte de la historia y la memoria del rock argentino, revisitadas en versiones intensas y contemporáneas, para construir una experiencia única y diferente.