Vinilos y copas de vino gratis este jueves 25 de junio: el evento gratuito en CABA para cortar semana.

Para quienes buscan un plan diferente para cortar la semana, la Casa de la Cultura propone una nueva edición de Vinos y Vinilos, un ciclo que combina música, vinos y gastronomía en un encuentro pensado para disfrutar de una tarde distinta en la Ciudad de Buenos Aires.

La cita será este jueves 25 de junio, de 19 a 21 horas, en el Patio de la Casa de la Cultura, ubicada en Avenida de Mayo 575, con entrada libre y gratuita hasta completar la capacidad del espacio.

Este jueves 25 de junio habrá una nueva edición de Vino y Vinilos en la Casa de la Cultura.

Cómo será la próxima edición de Vinos y Vinilos

En esta oportunidad se presentará "Volver a las Raíces", una propuesta a cargo de Jonathan Yelin y Leticia Sánchez Garris, que invita a recorrer historias y sonidos a través de la escucha analógica. Los vinilos serán protagonistas de una experiencia que busca recuperar la calidez de los formatos tradicionales y el ritual de compartir música.

El encuentro contará además con la participación de la bodega invitada Valle del Indio, que presentará una selección de etiquetas elegidas por un sommelier para acompañar la propuesta y potenciar los sabores vinculados a la identidad de la cultura rioplatense.

La experiencia se completa con la gastronomía de Bar Periódico, que ofrecerá sus picadas y opciones pensadas especialmente para lograr el maridaje con los vinos seleccionados. De esta manera, el público podrá disfrutar de una combinación de música, copas y sabores en un espacio patrimonial de la Ciudad.

Vinos y Vinilos continúa consolidándose como una propuesta que reúne distintas expresiones culturales en un mismo lugar, con la música, la gastronomía y el encuentro como protagonistas. El evento se realizará el jueves 25 de junio de 19 a 21 h en el Patio de la Casa de la Cultura, ubicado en Avenida de Mayo 575. La entrada es libre y gratuita hasta completar la capacidad del espacio, por lo que se recomienda llegar con anticipación.

Se trata de un lindo plan para cortar semana y no esperar hasta el sábado y domingo para relajarse. La Ciudad de Buenos Aires está repleta de este tipo de propuestas, muchas de ellas con entrada libre y gratuita. Para conocerlas recomendamos estar atentos a la agenda cultural que todas las semanas se renueva, tanto en la página de Cultura y Linda, como en las redes sociales.