El OIEA celebra el acuerdo de paz entre Irán y EEUU y dice que el trabajo técnico comienza ahora

Por Olivia Le Poidevin
GINEBRA, 18 jun (Reuters) - El organismo de control nuclear de las Naciones Unidas acogió con satisfacción este jueves el acuerdo de paz provisional firmado por Estados Unidos e Irán, y dijo que ahora participará en las conversaciones técnicas para aplicar el acuerdo.
"Es positivo que exista este memorándum. Ahora comienza el trabajo técnico", dijo Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), a los periodistas en Ginebra.
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"Ahora nos toca sentarnos con nuestros compañeros estadounidenses e iraníes y empezar a definir las medidas concretas que habrá que adoptar".
El acuerdo de 14 puntos firmado el miércoles por la tarde prorroga otros 60 días el alto el fuego anunciado en abril, incluso en Líbano, para permitir que ambas partes negocien una tregua definitiva.
Tanto el presidente de EEUU, Donald Trump, como el presidente iraní, Masud Pezeshkian, han firmado digitalmente el memorándum en inglés y farsi, dijeron funcionarios estadounidenses e iraníes, y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo que el acuerdo ya estaba en vigor desde el miércoles.
Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero. Rápidamente se convirtió en un conflicto regional que ha causado la muerte de más de 7.000 personas, principalmente en Irán y Líbano, ha disparado los precios de la energía, ha reavivado las presiones inflacionistas y ha suscitado preocupación por una posible crisis de abastecimiento alimentario en los países en desarrollo.
Con información de Reuters