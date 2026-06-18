El OIEA celebra el acuerdo de paz entre Irán y EEUU y dice que el trabajo técnico comienza ahora

FOTO DE ARCHIVO. El logo del OIEA frente a la sede de la agencia en Viena, Austria

Por Olivia Le ​Poidevin

GINEBRA, 18 jun (Reuters) - El organismo de control nuclear de las Naciones ‌Unidas acogió con ‌satisfacción este jueves el acuerdo de paz provisional firmado por Estados Unidos e Irán, y dijo que ahora participará en las conversaciones técnicas para aplicar el acuerdo.

"Es positivo que exista este ​memorándum. Ahora ⁠comienza el trabajo técnico", dijo Rafael ‌Grossi, director general del Organismo Internacional ⁠de Energía Atómica (OIEA), a ⁠los periodistas en Ginebra.

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"Ahora nos toca sentarnos con nuestros compañeros estadounidenses e iraníes y ⁠empezar a definir las medidas concretas ​que habrá que adoptar".

El ‌acuerdo de 14 puntos ‌firmado el miércoles por la tarde ⁠prorroga otros 60 días el alto el fuego anunciado en abril, incluso en Líbano, para permitir que ambas ​partes ‌negocien una tregua definitiva.

Tanto el presidente de EEUU, Donald Trump, como el presidente iraní, Masud Pezeshkian, han firmado digitalmente el memorándum en ⁠inglés y farsi, dijeron funcionarios estadounidenses e iraníes, y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo que el acuerdo ya estaba en vigor desde el miércoles.

Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra ‌Irán el 28 de febrero. Rápidamente se convirtió en un conflicto regional que ha causado la muerte de más de 7.000 personas, principalmente en Irán y Líbano, ‌ha disparado los precios de la energía, ha reavivado las presiones inflacionistas y ha ‌suscitado preocupación ⁠por una posible crisis de abastecimiento alimentario en los países ​en desarrollo.

Con información de Reuters