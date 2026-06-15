Las bolsas internacionales se dispararon en la apertura con subas fuertes tras el anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que le podría poner fin a la guerra en los próximos días.

La cumbre entre ambos países se llevará a cabo el próximo viernes 19 de junio; ya tiene fecha en la ciudad suiza de Ginebra. En tanto, el Riesgo País argentino volvía a bajar y se posicionaba en 425 puntos, el valor más bajo en ocho años.

La nafta aumentó un 24,3% desde el inicio de la guerra en Argentina

Argentina es el país exportador de petróleo en América Latina que más aumentó el precio de los combustibles desde el comienzo del conflicto entre Irán y Estados Unidos, según reveló un informe del Instituto Argentina Grande (IAG).

Desde finales de febrero de este año, el precio de la nafta en la Argentina registró un incremento del 24,3% en dólares, una cifra que sitúa al país a la cabeza de lo que el reporte denomina la “Copa América del aumento de la Nafta”.

El aumento es significativamente superior al de otros países exportadores de petróleo de la región: supera por 10 puntos al de Ecuador (14,7%), es el doble que el de México (10,7%), es cinco veces mayor que el de Brasil (4,9%) y está muy por encima del alza de Colombia (1,9%).

De esta manera, los aumentos exhibidos en los surtidores de las estaciones de servicio de Argentina fueron superados solamente por los de otros países de la región que son importadores netos de petróleo.

Al analizar este escenario, desde IAG remarcaron que “la mayoría de los países del mundo implementaron políticas activas para proteger a trabajadores y empresas del impacto de la crisis energética generada por la guerra en Medio Oriente”.

En este marco, el informe expuso que “los argentinos pagan la nafta más cara que en EEUU y Brasil a pesar de que el ingreso de dólares por petróleo se triplicó”.

El sector petrolero tuvo un saldo positivo de divisas por US$1.983 millones en abril, cuando venía liquidando en promedio US$832 millones el último año, por lo que se exhibe un avance cercano al triple en el monto percibido.

A pesar de la marcada mejora en el ingreso de dólares al país, que aporta el sector, el reporte detalló que “los argentinos pagan el litro de nafta un 23% más caro que EEUU y un 6% más que Brasil”.

Antes del comienzo del conflicto bélico en Medio Oriente, el precio del litro de nafta súper en Argentina estaba US$1,12 y ahora ascendió a $1,40.