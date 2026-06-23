Las acciones europeas caen ante las expectativas de subida de tasas de la Fed

El gráfico del índice bursátil alemán DAX en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

Las bolsas europeas ​caían al inicio de la sesión del martes, mientras las expectativas de subidas inminentes de las tasas de interés por parte de ‌la Reserva Federal y la ‌preocupación por el aumento del gasto empresarial en inteligencia artificial (IA) lastraron el ánimo de los inversores.

El índice paneuropeo STOXX 600 bajaba un 0,89%, hasta los 633,61 puntos, a las 0721 GMT, con la mayoría de los sectores cotizando en territorio negativo.

A nivel mundial, el sector tecnológico había registrado una sólida racha a principios de este trimestre, mientras los inversores apostaban por el auge ​de la IA, y ⁠las empresas europeas de este sector fueron las que mejor se ‌comportaron entre todos los sectores. Sin embargo, a medida que ⁠los costos de financiación suben, es probable ⁠que las empresas que apuestan por un gasto respaldado por deuda se vean sometidas a presión.

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Las bolsas asiáticas registraban fuertes caídas, después de que la debilidad ⁠impulsada por el sector tecnológico y las preocupaciones por un endurecimiento ​de la política monetaria estadounidense eclipsaron el alivio ‌de las inquietudes sobre el suministro en ‌Oriente Medio. El índice Kospi de Corea del Sur se desplomó casi ⁠un 10% al cierre.

Los operadores esperan que la Reserva Federal suba las tasas de interés un total de 50 puntos básicos de aquí a lo largo de este año, según la herramienta FedWatch del CME Group, para combatir ​las presiones ‌inflacionistas derivadas, sobre todo, del aumento de los costos energéticos.

Los mercados también mantienen sus apuestas de que el Banco Central Europeo subirá las tasas de interés otros 25 puntos básicos este año, según datos recopilados por LSEG, a pesar de que la presidenta Christine ⁠Lagarde restara importancia el lunes a la probabilidad de que se produzcan efectos de segunda ronda de la inflación.

El sector de los recursos básicos lideraba las pérdidas sectoriales, con una caída del 3,3%, en un momento en que las mineras Fresnillo y Hochschild retrocedían más de un 6% cada una, siguiendo la tendencia a la baja de los precios de los metales preciosos.

Las acciones tecnológicas europeas bajaban un 2,6%, siguiendo la ‌tendencia bajista registrada en Asia y entre las megacapitalizaciones de Wall Street a última hora del lunes.

El fabricante de chips Infineon y el fabricante de equipos para semiconductores Aixtron cedían un 3,8% y un 4,8%, respectivamente.

Entre las empresas que más se movían en Europa, Signify se desplomaba un 15,6% después de que la mayor empresa ‌de iluminación del mundo actualizara su estrategia para alcanzar un margen ebita ajustado de alrededor del 10% para 2029.

Las acciones de Heineken subían un 1,6% después de que ‌la cervecera neerlandesa ⁠nombrara a Rafael Oliveira como su nuevo director ejecutivo, en sustitución de Dolf van den Brink, quien dimitió de la empresa ​a principios de este año en medio de una caída generalizada de las ventas en el sector.

Con información de Reuters