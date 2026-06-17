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Conflicto en Medio Oriente

Irán amenaza con responder tras el bombardeo de Israel al sur del Líbano

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Irán denunció 84 violaciones de la tregua en las últimas 48 horas y advirtió sobre una posible respuesta militar. 

La tensión en Oriente Medio persiste pese al anuncio de un acuerdo marco de paz entre Estados Unidos e Irán, que busca poner fin a las hostilidades desatadas tras los ataques estadounidenses e israelíes contra el régimen iraní. Este miércoles, Israel bombardeó varias zonas del sur del Líbano, mientras Teherán acusó al gobierno israelí de incumplir el alto el fuego y amenazó con una "respuesta militar contundente". En paralelo, Irán reanudó sus exportaciones de crudo tras dos meses de bloqueo, en una señal de distensión económica en medio de un escenario regional aún marcado por la incertidumbre. Guerra en Irán hoy. Guerra Estados Unidos, Israel e Irán: últimas noticias del miércoles 17 de junio de 2026. 

Hace 2 horas

Las petroleras no bajarán el precio de la nafta pese al acuerdo Estados Unidos-Irán

En el sector energético muestran cautela sobre una caída en el precio del litro en surtidores incluso si en el corto plazo se reabre el estrecho de Ormuz.

El precio de los combustibles en los surtidores argentinos no bajará en el corto plazo pese al anuncio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente y a la baja del valor del petróleo en los últimos días, advierte el sector hidrocarburífero.

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Hace 2 horas

Trump critica las tácticas de Israel en Líbano y dice que están matando a civiles

FOTO DE ARCHIVO: La gente pasa junto a los escombros en el lugar donde se produjo un ataque israelí tras el acuerdo entre EEUU e Irán, en Tiro, en el sur de Líbano

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este martes una inusual crítica pública a las tácticas militares de Israel en Líbano contra los milicianos de ‌Hezbolá, afirmando que no era necesario ‌bombardear edificios de viviendas enteros para darles caza.

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Hace 2 horas

La guerra en Irán lastra las economías del G7, pero no habrá declaraciones contundentes en Francia

FOTO DE ARCHIVO: Cumbre del G7 en Evian-les-Bains

El aumento de ​la inflación y la subida del 30% en los precios del petróleo están frenando el crecimiento mundial, pero es poco probable que los líderes de las principales economías del mundo culpen al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la desaceleración provocada ‌por la guerra cuando se reúnan en Francia el ‌miércoles para debatir sobre la economía.

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Hace 21 horas

EE. UU. e Irán: los puntos clave de coincidencia para el fin de la guerra

Tras el anuncio de Donald Trump desde la cumbre del G7, Washington y Teherán avanzan en un memorándum de entendimiento que contempla un alto el fuego, la reapertura del estrecho de Ormuz, límites al programa nuclear iraní y un alivio gradual de las sanciones económicas.

Mochtabá Jameneí y Donald Trump. (Imagen generada con IA)

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07:02 | 16/06/2026

Pese al anuncio de la tregua y las críticas de Trump, Israel volvió a atacar Líbano

El Ejército israelí mató a cuatro personas en un ataque con drones en el sur de Líbano. 

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13:55 | 15/06/2026

El Riesgo País sigue en baja y se disparan las bolsas por el acuerdo Estados Unidos-Irán

El Riesgo País argentino volvía a bajar y se posicionaba en 425 puntos, el valor más bajo en ocho años.

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08:51 | 15/06/2026

Trump dijo que el acuerdo está "firmado" e Irán cobrará por “servicios” marítimos en Ormuz

El anuncio oficial del acuerdo de paz provocó un alivio financiero global, con fuertes subas en Wall Street y récords en Asia.

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20:34 | 14/06/2026

EE.UU. e Irán alcanzaron un acuerdo de alto el fuego y negociarán un pacto definitivo

El Gobierno de Pakistán aseguró que EE.UU. e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin a las operaciones militares. Esta tregua incluye a Líbano, país que fue atacado hace sólo horas por Israel. El texto se firmará el viernes y abrirá una negociación de 60 días.

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19:24 | 14/06/2026

El petróleo cayó más de un 4% tras el acuerdo entre EE.UU. e Irán

Esta tarde Estados Unidos e Irán confirmaron que firmarán el viernes un acuerdo que, según autoridades iraníes, se discutirá en detalle durante los próximos 60 días. 

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra un gráfico de acciones al alza y las palabras "Oil Market"

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18:23 | 14/06/2026

Nafta: la suba en Argentina es la mayor de la región entre exportadores

Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, el litro de combustible aumentó más que en otros países productores de crudo de la región.

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13:56 | 14/06/2026

Irán advierte que responderá a ataques de Israel en Líbano

Israel dijo que espera "represalias" por su ataque en las próximas horas. 

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer pasa junto a una pancarta con una imagen del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en una calle de Teherán.

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10:22 | 14/06/2026

EE.UU. e Irán firmaron un acuerdo y la tregua alcanza también a Líbano

Primero fue anunciado por Pakistán, país que ejerció de mediador desde el comienzo de la guerra, y ya fue confirmado por Estados Unidos e Irán. El precio del crudo Brent bajó un 4%. 

El ataque israelí contra Dahiyeh demuestra una vez más que Estados Unidos "carece de la voluntad o la capacidad para cumplir sus compromisos", afirma el principal negociador iraní.

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18:28 | 13/06/2026

La fiestita de Trump y su juego turbio en Medio Oriente

Mientras crece la tensión en Medio Oriente por los enfrentamientos entre Estados Unidos, Irán e Israel, Donald Trump celebra su cumpleaños con un megaevento en la Casa Blanca. Entre negociaciones de paz, amenazas cruzadas y disputas geopolíticas, el futuro de la región permanece rodeado de incertidumbre.

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11:47 | 13/06/2026

Pakistán habló de un "acuerdo inminente" entre EE.UU. e Irán y Teherán confirmó avances

Mientras desde Pakistán señalan que las negociaciones pueden llegar a un buen puerto este fin de semana, Irán sostiene que "no se firmará el acuerdo este domingo".

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08:00 | 12/06/2026

Trump acusó a Irán de filtrar acuerdo de paz: "Más les vale cambiar de actitud"

Luego de que Irán niegue la existencia de un memorando de entendimiento que ponga fin a la guerra, el presidente estadounidense volvió a amenazar a Teherán.

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21:24 | 11/06/2026

Una aliada de Milei pidió sancionar a ministro israelí y prometió mantener respaldo a Kiev

La primera ministra italiana Georgia Meloni condenó la violencia israelí contra los palestinos en Cisjordania, además de cruzar al ministro de Seguridad Nacional de Israel por sus agresiones verbales contra los activistas de la flotilla humanitaria, que intentó llevar ayuda a Gaza.

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