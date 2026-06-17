Irán amenaza con responder tras el bombardeo de Israel al sur del Líbano

La tensión en Oriente Medio persiste pese al anuncio de un acuerdo marco de paz entre Estados Unidos e Irán, que busca poner fin a las hostilidades desatadas tras los ataques estadounidenses e israelíes contra el régimen iraní. Este miércoles, Israel bombardeó varias zonas del sur del Líbano, mientras Teherán acusó al gobierno israelí de incumplir el alto el fuego y amenazó con una "respuesta militar contundente". En paralelo, Irán reanudó sus exportaciones de crudo tras dos meses de bloqueo, en una señal de distensión económica en medio de un escenario regional aún marcado por la incertidumbre. Guerra en Irán hoy. Guerra Estados Unidos, Israel e Irán: últimas noticias del miércoles 17 de junio de 2026.