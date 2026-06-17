Trump critica las tácticas de Israel en Líbano y dice que están matando a civiles

FOTO DE ARCHIVO: Un gato observa entre los escombros en Jibchit, en el distrito de Nabatieh, Líbano

​El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este martes una inusual crítica pública a las tácticas militares de Israel en Líbano contra los milicianos de ‌Hezbolá, afirmando que no era necesario ‌bombardear edificios de viviendas enteros para darles caza.

Trump, quien en los últimos días había expresado su descontento por los ataques israelíes en Beirut —que, según él, podrían haber puesto en peligro su acuerdo de paz con Irán—, señaló que Israel lleva "demasiado tiempo" luchando contra Hezbolá, la milicia libanesa alineada con Irán.

"Han muerto demasiadas personas. No hace falta derribar un bloque de pisos cada vez que se busca a alguien, porque hay mucha gente ​en esos bloques y no ⁠todos son de Hezbolá", dijo Trump en la cumbre del G7 celebrada en ‌Francia.

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Su queja llega en un momento de crecientes tensiones con el primer ⁠ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien ha seguido siendo ⁠un aliado político clave a pesar de los ocasionales altibajos entre ambos líderes durante años.

Últimamente, la tensión ha cobrado mayor protagonismo. Las autoridades israelíes están expresando discretamente su frustración por ⁠el acuerdo con Irán que el presidente republicano negoció, mientras que Trump se ​muestra cada vez más impaciente con Netanyahu por los ataques ‌israelíes contra Beirut, que desencadenaron ataques iraníes ‌justo cuando él estaba trabajando para ultimar el acuerdo de paz.

Trump dijo que ⁠mantiene una "excelente relación" con Netanyahu, pero, acto seguido, añadió que este debería ser "más responsable" con Líbano. "Sin nosotros, sin Estados Unidos, no existiría Israel. Sin mí, no existiría Israel, porque ningún otro presidente estuvo dispuesto a hacer lo que yo hice".

Los dos líderes se ​han enfrentado en ‌repetidas ocasiones por la negativa de Israel a moderar su persecución de Hezbolá en Líbano, donde el cese de las hostilidades es una exigencia clave de Irán. Trump y otros presidentes de EEUU no suelen criticar las tácticas militares de Israel.

Poco después de que hiciera estas declaraciones, una cuenta oficial ⁠de la Casa Blanca en las redes sociales —que suele compartir fragmentos de sus comentarios públicos— publicó un vídeo con esas declaraciones concretas.

La Casa Blanca no explicó por qué la cuenta oficial decidió publicar esas declaraciones de Trump, pero señaló que el presidente mantiene una sólida relación con Netanyahu y que las Fuerzas de Defensa de Israel son "socios increíbles".

"No ha habido mejor amigo de Israel ni mejor defensor de la paz que el presidente Trump... Los estadounidenses y nuestros ‌aliados de todo el mundo ya están más seguros gracias a las audaces acciones de Estados Unidos e Israel para impedir que el régimen iraní desarrolle un arma nuclear", dijo un alto cargo de la Casa Blanca.

No hay indicios de que los comentarios de Trump vayan a traducirse en un cambio significativo que obligue a Israel a replantearse sus tácticas militares ‌con el fin de garantizar una mayor protección de la población civil.

Israel ha sido objeto de duras críticas por parte de otros países, especialmente durante su ofensiva contra Gaza, que ha causado ‌la muerte de 73.000 ⁠personas, la mayoría de ellas civiles, según el Ministerio de Sanidad de Gaza.

Israel afirma que nunca ataca a no combatientes y sostiene que ​grupos milicianos como Hamás y Hezbolá utilizan habitualmente a civiles como escudos humanos.

Un portavoz de la embajada israelí en Washington no ha querido hacer declaraciones para esta noticia.

Con información de Reuters