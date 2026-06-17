La guerra en Irán lastra las economías del G7, pero no habrá declaraciones contundentes en Francia

FOTO DE ARCHIVO: Cumbre del G7 en Evian-les-Bains

El aumento de ​la inflación y la subida del 30% en los precios del petróleo están frenando el crecimiento mundial, pero es poco probable que los líderes de las principales economías del mundo culpen al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la desaceleración provocada ‌por la guerra cuando se reúnan en Francia el ‌miércoles para debatir sobre la economía.

Los líderes del G7, ya afectados por los aranceles estadounidenses y los conflictos en torno a la OTAN y Groenlandia, han criticado públicamente la decisión de Trump de no consultarles antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra contra Irán a finales de febrero, al tiempo que advirtieron sobre las probables repercusiones económicas.

Estados Unidos e Irán anunciaron este fin de semana que habían alcanzado un acuerdo para poner fin a los combates y abrir el estrecho de Ormuz, lo que ha inyectado una oleada de optimismo en los mercados globales.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Pero el impacto de la guerra en la economía mundial ya es evidente: ha provocado un fuerte repunte de los precios ​de la energía, ha reavivado las presiones ⁠inflacionistas y ha suscitado temores sobre una grave crisis de suministro alimentario en los países en desarrollo. Los bancos centrales han endurecido ‌su política monetaria; el Banco Central Europeo y el Banco de Japón subieron la semana pasada las tasas ⁠de interés para evitar un impacto inflacionista aún mayor.

El primer ministro británico, Keir ⁠Starmer, ha declarado que está "harto" del impacto del conflicto en las facturas de energía, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha advertido de las consecuencias económicas y sociales de la guerra. La subida de los precios también ha mermado los índices de popularidad de Starmer, del ⁠canciller alemán Friedrich Merz y del presidente francés Emmanuel Macron.

Sin embargo, los líderes han dejado en gran medida de lado las ​discusiones sobre el impacto económico de la guerra durante la reunión del G7 de esta semana, ‌dado su deseo de evitar un enfrentamiento con Trump, cuya cooperación ‌necesitan en cuestiones que van desde Ucrania y la OTAN hasta el comercio.

El resultado, según los analistas, es que el G7 —creado ⁠a raíz de la crisis del petróleo de 1973 para ayudar a gestionar las crisis económicas— está ahora eludiendo el principal reto económico mundial, lo que podría minar su propia relevancia.

"La formulación de políticas de Estados Unidos ha estado perjudicando la actividad económica mundial", dijo Marcelo Estevao, economista jefe del Instituto de Finanzas Internacionales.

"Tenemos a un país con la mayor economía del mundo socavando lo que podría haber sido una agenda ​de colaboración del G7", ‌señaló, y añadió que los líderes del G7 deben reforzar la relevancia del grupo en un momento en el que las economías de los mercados emergentes —que no forman parte del grupo— representan una cuota cada vez mayor de la economía mundial.

¿UNA AGENDA SIN FRICCIONES?

Francia, deseosa —como presidente del G7 de este año— de evitar conflictos, ha descartado de forma preventiva cualquier intento de emitir una declaración final amplia, o comunicado, y se centra en cambio en declaraciones sobre cuestiones más específicas, como ⁠los desequilibrios globales, las cadenas de suministro de minerales críticos y el reorientar la ayuda al desarrollo hacia programas más impulsados por la inversión.

Sin embargo, las posibilidades de un enfrentamiento han disminuido gracias al acuerdo provisional alcanzado por representantes estadounidenses e iraníes justo antes de que Trump partiera hacia Francia.

Los economistas afirman que el acuerdo supone una buena noticia para la economía mundial, pero advierten de los enormes riesgos que se correrían si el acuerdo fracasara y el conflicto se intensificara. Añaden que recuperar la normalidad en los flujos comerciales también llevará meses, si no más, mientras que los analistas del sector de los combustibles y los expertos marítimos señalan que podría tardar un año en normalizarse el suministro de combustible de búnker.

La directora del ‌Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que se reunió con los líderes del G7 en Francia, compartió una visión más optimista en una entrada de blog el lunes tras alcanzarse el acuerdo, matizando así sus graves advertencias de hace dos meses. Dijo que la economía mundial se estaba manteniendo hasta el momento, sin signos aún de una desaceleración global a pesar de los importantes impactos en diversas regiones.

El FMI, cuyo mayor accionista es Estados Unidos, publicará unas previsiones mundiales actualizadas el 8 de julio. La entrada de Georgieva, publicada días después de una previsión más pesimista del Banco Mundial, ‌sugería que el FMI podría decantarse por el menos malo de tres escenarios, uno de los cuales partía de la hipótesis de una guerra con Irán de corta duración y preveía un crecimiento del 3,1% en 2026, frente al 3,4% de 2025. En el peor de los casos, el crecimiento se ‌desplomaría hasta apenas el 2%, con ⁠una inflación que alcanzaría el 5,8%.

Responsables estadounidenses han señalado que los precios del petróleo han bajado respecto a sus máximos y que Estados Unidos, como exportador de combustible, se ha visto protegido de subidas de precios aún ​más pronunciadas, argumentando que el impacto de la guerra en la economía mundial debería mitigarse rápidamente una vez que se reabra el estrecho. Estados Unidos cree que incluso Europa, importadora de combustible, probablemente evitará la inminente escasez de combustible, según fuentes familiarizadas con el pensamiento del Gobierno del presidente Trump.

Con información de Reuters